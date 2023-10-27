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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33114
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 19:48
#2071
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Дырки для выпаривания делаю этой палкой, другой пока нет..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3272
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 19:49
#2072
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Цитата:
111:
Домик выиграли, насосную отбили.

Поздравляю !!! Теперь надо сначала документацию сделать,а потом продолжать стройку, у нас же не Швеция! это у них так возможно. Построил , а потом проверяют на соответствие. Правда если найдут нарушение то под снос.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33114
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 19:50
#2073
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Цитата:
saba:
Поздравляю !!! Теперь надо сначала документацию сделать,а потом

Ну да, там занимаемся этим.
Спасибо!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2632
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 19:51
#2074
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Цитата:
111:
Дырки для выпаривания

У меня как ни странно, сами образуются, если я плов готовлю. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33114
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 19:55
#2075
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Цитата:
Эл-починно:
меня как ни странно, сами образуются,

Нет, у меня обычный казан.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5045
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 20:07
#2076
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Цитата:
111:
опять мешаю


Мешать вроде нельзя.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5045
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 20:09
#2077
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Цитата:
111:
Дырки


Отверствия - правильно будет, наверное; Дырки - в другом месте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33114
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 20:11
#2078
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Цитата:
ACROS:
Мешать вроде нельзя.

Наоборот, в этом весь прикол неслипшегося риса..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33114
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 20:16
#2079
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За вашу и нашу победу..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3272
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 20:38
#2080
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Цитата:
ACROS:
Мешать вроде нельзя.

У каждого свой рецепт плова. Главное душу вложить. Я дырок тоже не делаю, но я и нут не ложу. Гороху и в животе выход нужен, ну и в плове тоже наверное.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33114
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 21:07
#2081
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Цитата:
Эл-починно:
меня как ни странно,

Что тебя заставляет со мной говорить, а потом тут же сегодня опять на меня жалобу писать?
Ты как наш депутатишко, который проиграл основные суды, но гадит по мелкому.
Но тот хотя бы меня обходит за тридевять земель и мы уже не общаемся.
А вот как ты с этим, не понимаю..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8927
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 21:11
#2082
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Цитата:
ACROS:
Отверствия - правильно будет, наверное; Дырки - в другом месте.

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2632
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 21:14
#2083
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Цитата:
111:
а потом тут же сегодня опять на меня жалобу писать?

Во первых не жалобу, а вопрозс-запрос был поставлен, причём ещё вчера, в том числе и в твоей ветке, я тебе лично тоже задавал данный вопрос. Я не в курсе насколько вы с ГР тут правы. Но насколько мне известно, что и в Казахстане есть на это свои законодательные причиндалы. Съёмка разрешена, а вот распространение, насколько я знаю - запрещено. Но не буду же я тут юрисдиспут из за этого устраивать. ГР не против, значит можно. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8927
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 21:17
#2084
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Цитата:
111:
тут же сегодня опять на меня жалобу писать?

---А где жалоба была ? :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33114
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 21:45
#2085
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Цитата:
Эл-починно:
причём ещё вчера, в том числе и в твоей ветке, я тебе лично тоже задавал данный вопро

Раз я выставил, значит по правилам.
Сам методом тыка за счет удаленных комментариев проверял.
Ты мне не доверяешь?
Хорошо.
Но мог бы просто выяснить, не жалуясь?
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