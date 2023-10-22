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Во-первых, Шымкент, да и Туркестан (о других городах не берусь судить), кажется, освободились от советского прошлого в названиях улиц, культурных и торговых центров, других объектов. Прогуливаясь по городу, заметил, что многие улицы носят имена ханов, султанов, батыров, известных казахских акынов и писателей

Цитата:И пошло это как видим только на пользу..