Во-первых, Шымкент, да и Туркестан (о других городах не берусь судить), кажется, освободились от советского прошлого в названиях улиц, культурных и торговых центров, других объектов. Прогуливаясь по городу, заметил, что многие улицы носят имена ханов, султанов, батыров, известных казахских акынов и писателей
111: Вот видно, как относилась советская власть к народам других республик
.....ТЫ с луны спустился или откуда,что творили большевики а потом коммуняки с религией,когда в храмах мечетях устраивали спорт залы или зернохранилища или клубы,далеко ходить не надо для тебя грамотея приведу два примера 80 км то города Боровской колокольню взорвали а в церкви устроили спорт зал,городская Мечеть её превратили в КТЮЗ и твоя карова бы не мычала и так везде было сколько священослужителей всех религий в лагерях были погублены тогдашней властью.Зайди погугли для своего провещения сколько жертв всех конфесий и были привелегии для других регилиозных конфесий.
В мою бытность парторгом, он был руководителем лекторской группы Дома просвещения при обкоме партии: - наверное тематика его связана с общественными науками, типа социологии, политологии и тому подобное.
Если я инвестор, то почему я должен инвестировать деньги в Туркестан, где электричество дорогое, а права не защищены? Я могу вкладываться в тот же соседний Шымкент, где имеется вся инфраструктура и рынок больше. Инфраструктура у нас старая. Когда зимой холодно или чуть подует ветер, то вырубается свет. Электросети старые и не выдерживают нагрузку. Многое делается неправильно. Посмотрите на новый город: тут нет никаких деревьев. Огромное пространство без зеленых насаждений, есть только брусчатка, асфальт, при этом нужно учитывать, что это южный регион и летом здесь стоит жара», – говорит Қалыбек.По мнению Қалыбека, Туркестан не начнет развиваться, пока мы не заглянем в глубины проблем.«Кто-то должен начать все это. Не всегда это у нас получается, но мы пытаемся. Немного звучит пессимистично, наводим тоску, но это реальность», — констатирует он.
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