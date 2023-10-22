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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:34
Я как то думал, что доказательство, что ты это ты, это фото лица хотя бы, и то, лицо может быть чужое, ну тогда добавлять что то надо, к лицу, имя, удос например.
А не просто показывать на кусок свинины и говорить что это ты..
А не просто показывать на кусок свинины и говорить что это ты..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:35
Цитата:
Ты можешь ничего не доказывать, и так все ясно. Хорошего тебе вечера.
111:
Зачем мне доказывать?
Зачем мне доказывать?
Ты можешь ничего не доказывать, и так все ясно. Хорошего тебе вечера.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:36
Цитата:
То есть Обвинения к тебе никто не предъявлял лично?
maxsaf:
Ты можешь ничего не доказывать, и так все ясно. Хорошего тебе вечера.
Ты можешь ничего не доказывать, и так все ясно. Хорошего тебе вечера.
То есть Обвинения к тебе никто не предъявлял лично?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:39
Цитата:
Хорошего тебе вечера.
111:
То есть
То есть
Хорошего тебе вечера.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:39
Я вытащил фото мяса, разложил его где то в траве и что?
И потом, если кто то не Верит, что это я, я считаю предъявлением серьезного Обвинения?
А потом требую Дакасательтв?
То есть я чье то неверие записал в грубое личное Обвинение, так что ли?
А может сделал фото только для того, чтобы выяснять и выяснять отношения?
И потом, если кто то не Верит, что это я, я считаю предъявлением серьезного Обвинения?
А потом требую Дакасательтв?
То есть я чье то неверие записал в грубое личное Обвинение, так что ли?
А может сделал фото только для того, чтобы выяснять и выяснять отношения?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:40
Цитата:
Тебе так же, хорошего утра..
maxsaf:
Хорошего тебе вечера
Хорошего тебе вечера
Тебе так же, хорошего утра..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:52
Цитата:
Если я не верю, что фото твое, то я просто так и скажу - я не верю, что фото твое. Я не стану утверждать, что оно не твое, без доказательств.
111:
И потом, если кто то не Верит,
И потом, если кто то не Верит,
Если я не верю, что фото твое, то я просто так и скажу - я не верю, что фото твое. Я не стану утверждать, что оно не твое, без доказательств.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:55
Изначально его судили по статье 274 ч.4 п.2 УК РК. По ней Диасу грозил тюремный срок от 3-х до 7 лет. Квалифицирующий признак «При проведении публичных мероприятий» сам прокурор назвал недоказанным. Гособвинитель предложил признать виновным Диаса по той же статье, но по ч. 2 п. 3 (распространение фейков с использованием интернета).
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.10.23 - 16:57
Цитата:
Кого, чего..
Зачем?
Какой прокурор, какой Диос..
Оно тебе надо, тебе о другом надо беспокоиться, как бы дронов не было этой ночью и не разбомбили какой нибудь унитаз..
Гога:
Изначально его судили по статье
Изначально его судили по статье
Кого, чего..
Зачем?
Какой прокурор, какой Диос..
Оно тебе надо, тебе о другом надо беспокоиться, как бы дронов не было этой ночью и не разбомбили какой нибудь унитаз..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.10.23 - 16:58
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.10.23 - 17:41
Цитата:
-----------------распространение фейков с использованием интернета
111:
Зачем?
Зачем?
-----------------распространение фейков с использованием интернета
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.10.23 - 17:51
Цитата:
И?
Я то тут у тебя каким боком?
Ты на Диоса в суд подал, вот и подавай..
Мне то что с этого?
Гога:
распространение фейков с использованием интернета
распространение фейков с использованием интернета
И?
Я то тут у тебя каким боком?
Ты на Диоса в суд подал, вот и подавай..
Мне то что с этого?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.10.23 - 18:08
Комментарий удален модератором.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.10.23 - 19:24
Тема Осень золотая
picture upload
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.10.23 - 19:45
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