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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 131 из 131«1...129130131
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32833
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:34
#1951
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Я как то думал, что доказательство, что ты это ты, это фото лица хотя бы, и то, лицо может быть чужое, ну тогда добавлять что то надо, к лицу, имя, удос например.
А не просто показывать на кусок свинины и говорить что это ты..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20597
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:35
#1952
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Цитата:
111:
Зачем мне доказывать?

Ты можешь ничего не доказывать, и так все ясно. Хорошего тебе вечера.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32833
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:36
#1953
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Цитата:
maxsaf:
Ты можешь ничего не доказывать, и так все ясно. Хорошего тебе вечера.

То есть Обвинения к тебе никто не предъявлял лично?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20597
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:39
#1954
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Цитата:
111:
То есть

Хорошего тебе вечера. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32833
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:39
#1955
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Я вытащил фото мяса, разложил его где то в траве и что?
И потом, если кто то не Верит, что это я, я считаю предъявлением серьезного Обвинения?
А потом требую Дакасательтв?
То есть я чье то неверие записал в грубое личное Обвинение, так что ли?
А может сделал фото только для того, чтобы выяснять и выяснять отношения?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32833
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:40
#1956
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Цитата:
maxsaf:
Хорошего тебе вечера

Тебе так же, хорошего утра..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20597
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:52
#1957
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Цитата:
111:
И потом, если кто то не Верит,

Если я не верю, что фото твое, то я просто так и скажу - я не верю, что фото твое. Я не стану утверждать, что оно не твое, без доказательств.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8870
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:55
#1958
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Изначально его судили по статье 274 ч.4 п.2 УК РК. По ней Диасу грозил тюремный срок от 3-х до 7 лет. Квалифицирующий признак «При проведении публичных мероприятий» сам прокурор назвал недоказанным. Гособвинитель предложил признать виновным Диаса по той же статье, но по ч. 2 п. 3 (распространение фейков с использованием интернета).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32833
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.10.23 - 16:57
#1959
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Цитата:
Гога:
Изначально его судили по статье

Кого, чего..
Зачем?
Какой прокурор, какой Диос..
Оно тебе надо, тебе о другом надо беспокоиться, как бы дронов не было этой ночью и не разбомбили какой нибудь унитаз..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32833
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.10.23 - 16:58
#1960
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Ну а сегодня мы на торжественном концерте.
Так сказать подготовка

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8870
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.10.23 - 17:41
#1961
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Цитата:
111:
Зачем?

-----------------распространение фейков с использованием интернета
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32833
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.10.23 - 17:51
#1962
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Цитата:
Гога:
распространение фейков с использованием интернета

И?
Я то тут у тебя каким боком?
Ты на Диоса в суд подал, вот и подавай..
Мне то что с этого?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32833
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.10.23 - 18:08
#1963
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32833
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.10.23 - 19:24
#1964
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Тема Осень золотая

picture upload
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32833
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 23.10.23 - 19:45
#1965
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Эх садичные годы чудесные

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