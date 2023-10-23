Отправлено: - 14:28

таноми52:

А я ведь за них всегда "горой", фигурально говоря, вместе в разведку ходила, патроны подавала, раны перевязывала...

Цитата:Да они сами, еле как вертятся тут, не могут до сих пор вступить в ногу со временем, чтоб не стать каким то Прошлым, но пытаются.Им самим тяжело и не будем за это их как то и чем то обязывать..Не всегда Прошлое нужно тащить с собой камнем на своем горбу..Иногда его нужно просто сбрасывать..Ну вот, немного сбросили..Правильно ли это, решать только им, потому что это их груз..Должна ли за это скинуть аналогичный груз, нет, ибо ты можешь скинуть что то другое, что значительно тяжелее там находится..Но в любом случае, выбор всегда за тобой..Надеюсь моя философия понятна..