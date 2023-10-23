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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 819 из 820«1...817818819820»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 12:26
#12271
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Самый преданный евреям и Путину еврей, это наверно Сатановский, который за евреев даже назвал Захарову тем, о чем думают и знают о ней по настоящему, то есть выпивающей щмарой..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3203
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 12:43
#12272
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Цитата:
maxsaf:
"Меня унижают миллион раз"

А как насчёт темы за меня вступаются миллионы раз? Кстати насчёт унижения, выглядят гораздо слабее по сравнению с Вашими провокациями, может потренироваться стоит?
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3203
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 12:48
#12273
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Цитата:
maxsaf:
Отвечаешь?

Это с Ютуба, там хорошо, что ты смотришь то тебе и подкидывают. Максафу про казахские патрули, мне про Караганду чисто русский город, правда я их здесь не выставляю, слишком низкопробно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20597
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 13:03
#12274
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Цитата:
111:
Кому больше поверят, тебе, кто присвоил фото какого то шашлыка на травке, или мне, где хотя бы видно, что двор мой?

Тебе ещё кто-то верит? :lol:

Цитата:
111:
Вот. Смотрите, мои авто, прикупил
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3641
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 13:04
#12275
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Мои посты, начиная с 815 стр. не отмодерированы. В чём прикол?
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3641
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 13:06
#12276
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А на 818 проверены.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20597
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 13:07
#12277
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Цитата:
saba:
А как насчёт темы за меня вступаются миллионы раз?

Предложите инфлюенсеру, он создаст - сможете там за него смело вступаться :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20597
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 13:15
#12278
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Цитата:
111:
А где смайлики веселья?

Цитируешь сообщение со смайликом в конце и в упор не видишь? М-да.... Без комментариев)

Цитата:
111:
maxsaf: Ну так и не говори следующий раз, если не можешь, никто же тебя врать не заставляет) А где смайлики веселья?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20597
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 13:17
#12279
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Цитата:
111:
Вот. Смотрите, мои авто, прикупил

Заработал на продаже ключей к шлагбауму? :lol:


PS: Кто такой Ибрагим? ;-)

[Исправлено: maxsaf, 23.10.2023 - 13:18]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1876
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 13:43
#12280
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Цитата:
таноми52:
В чём прикол?

Извините, модератор не досмотрел.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 14:20
#12281
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Цитата:
maxsaf:
Кто такой Ибрагим?


Не знаю, но так, слышал..



Это Ибрагим

[Исправлено: 111, 23.10.2023 - 14:21]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 14:28
#12282
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Цитата:
таноми52:
А я ведь за них всегда "горой", фигурально говоря, вместе в разведку ходила, патроны подавала, раны перевязывала...

Да они сами, еле как вертятся тут, не могут до сих пор вступить в ногу со временем, чтоб не стать каким то Прошлым, но пытаются.
Им самим тяжело и не будем за это их как то и чем то обязывать..
Не всегда Прошлое нужно тащить с собой камнем на своем горбу..
Иногда его нужно просто сбрасывать..
Ну вот, немного сбросили..
Правильно ли это, решать только им, потому что это их груз..
Должна ли за это скинуть аналогичный груз, нет, ибо ты можешь скинуть что то другое, что значительно тяжелее там находится..
Но в любом случае, выбор всегда за тобой..
Надеюсь моя философия понятна..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20597
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 19:02
#12283
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Цитата:
111:
Не знаю, но так, слышал..

Знаешь, щас начнёшь извиваться... :lol:

Сколько денег с пультов "леваком" заработали? Чистосердечное признание облегчает наказание ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20597
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 19:03
#12284
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Цитата:
111:
Надеюсь моя философия понятна..

Объясни мне, философ, почему для бизнеса у вас ключи по 100 000? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32833
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 19:14
#12285
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Цитата:
maxsaf:
Объясни мне, философ, почему для бизнеса у вас ключи по 100 000?

Что то не понял..
От моей квартиры, ключи стоят 50 миллионов примерно.
Заходи, живи.
Любому бизнесмену буду очень рад, кто купит мои ключи..
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