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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 12:26
Самый преданный евреям и Путину еврей, это наверно Сатановский, который за евреев даже назвал Захарову тем, о чем думают и знают о ней по настоящему, то есть выпивающей щмарой..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3203
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 12:43
Цитата:
А как насчёт темы за меня вступаются миллионы раз? Кстати насчёт унижения, выглядят гораздо слабее по сравнению с Вашими провокациями, может потренироваться стоит?
maxsaf:
"Меня унижают миллион раз"
"Меня унижают миллион раз"
А как насчёт темы за меня вступаются миллионы раз? Кстати насчёт унижения, выглядят гораздо слабее по сравнению с Вашими провокациями, может потренироваться стоит?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3203
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 12:48
Цитата:
Это с Ютуба, там хорошо, что ты смотришь то тебе и подкидывают. Максафу про казахские патрули, мне про Караганду чисто русский город, правда я их здесь не выставляю, слишком низкопробно
maxsaf:
Отвечаешь?
Отвечаешь?
Это с Ютуба, там хорошо, что ты смотришь то тебе и подкидывают. Максафу про казахские патрули, мне про Караганду чисто русский город, правда я их здесь не выставляю, слишком низкопробно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 13:03
Цитата:
Тебе ещё кто-то верит?
Цитата:
111:
Кому больше поверят, тебе, кто присвоил фото какого то шашлыка на травке, или мне, где хотя бы видно, что двор мой?
Кому больше поверят, тебе, кто присвоил фото какого то шашлыка на травке, или мне, где хотя бы видно, что двор мой?
Тебе ещё кто-то верит?
Цитата:
111:
Вот. Смотрите, мои авто, прикупил
Вот. Смотрите, мои авто, прикупил
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 13:04
Мои посты, начиная с 815 стр. не отмодерированы. В чём прикол?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 13:06
А на 818 проверены.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 13:07
Цитата:
Предложите инфлюенсеру, он создаст - сможете там за него смело вступаться
saba:
А как насчёт темы за меня вступаются миллионы раз?
А как насчёт темы за меня вступаются миллионы раз?
Предложите инфлюенсеру, он создаст - сможете там за него смело вступаться
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 13:15
Цитата:
Цитируешь сообщение со смайликом в конце и в упор не видишь? М-да.... Без комментариев)
Цитата:
111:
А где смайлики веселья?
А где смайлики веселья?
Цитируешь сообщение со смайликом в конце и в упор не видишь? М-да.... Без комментариев)
Цитата:
111:
maxsaf: Ну так и не говори следующий раз, если не можешь, никто же тебя врать не заставляет) А где смайлики веселья?
maxsaf: Ну так и не говори следующий раз, если не можешь, никто же тебя врать не заставляет) А где смайлики веселья?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 13:17
Цитата:
Заработал на продаже ключей к шлагбауму?
PS: Кто такой Ибрагим?
[Исправлено: maxsaf, 23.10.2023 - 13:18]
111:
Вот. Смотрите, мои авто, прикупил
Вот. Смотрите, мои авто, прикупил
Заработал на продаже ключей к шлагбауму?
PS: Кто такой Ибрагим?
[Исправлено: maxsaf, 23.10.2023 - 13:18]
Т
(Администрация сайта)
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- 05.01.07
- Сообщений:
- 1876
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 13:43
Цитата:
Извините, модератор не досмотрел.
таноми52:
В чём прикол?
В чём прикол?
Извините, модератор не досмотрел.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 14:20
Цитата:
Не знаю, но так, слышал..
Это Ибрагим
[Исправлено: 111, 23.10.2023 - 14:21]
maxsaf:
Кто такой Ибрагим?
Кто такой Ибрагим?
Не знаю, но так, слышал..
Это Ибрагим
[Исправлено: 111, 23.10.2023 - 14:21]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 14:28
Цитата:
Да они сами, еле как вертятся тут, не могут до сих пор вступить в ногу со временем, чтоб не стать каким то Прошлым, но пытаются.
Им самим тяжело и не будем за это их как то и чем то обязывать..
Не всегда Прошлое нужно тащить с собой камнем на своем горбу..
Иногда его нужно просто сбрасывать..
Ну вот, немного сбросили..
Правильно ли это, решать только им, потому что это их груз..
Должна ли за это скинуть аналогичный груз, нет, ибо ты можешь скинуть что то другое, что значительно тяжелее там находится..
Но в любом случае, выбор всегда за тобой..
Надеюсь моя философия понятна..
таноми52:
А я ведь за них всегда "горой", фигурально говоря, вместе в разведку ходила, патроны подавала, раны перевязывала...
А я ведь за них всегда "горой", фигурально говоря, вместе в разведку ходила, патроны подавала, раны перевязывала...
Да они сами, еле как вертятся тут, не могут до сих пор вступить в ногу со временем, чтоб не стать каким то Прошлым, но пытаются.
Им самим тяжело и не будем за это их как то и чем то обязывать..
Не всегда Прошлое нужно тащить с собой камнем на своем горбу..
Иногда его нужно просто сбрасывать..
Ну вот, немного сбросили..
Правильно ли это, решать только им, потому что это их груз..
Должна ли за это скинуть аналогичный груз, нет, ибо ты можешь скинуть что то другое, что значительно тяжелее там находится..
Но в любом случае, выбор всегда за тобой..
Надеюсь моя философия понятна..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 19:02
Цитата:
Знаешь, щас начнёшь извиваться...
Сколько денег с пультов "леваком" заработали? Чистосердечное признание облегчает наказание
111:
Не знаю, но так, слышал..
Не знаю, но так, слышал..
Знаешь, щас начнёшь извиваться...
Сколько денег с пультов "леваком" заработали? Чистосердечное признание облегчает наказание
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 19:03
Цитата:
Объясни мне, философ, почему для бизнеса у вас ключи по 100 000?
111:
Надеюсь моя философия понятна..
Надеюсь моя философия понятна..
Объясни мне, философ, почему для бизнеса у вас ключи по 100 000?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.10.23 - 19:14
Цитата:
Что то не понял..
От моей квартиры, ключи стоят 50 миллионов примерно.
Заходи, живи.
Любому бизнесмену буду очень рад, кто купит мои ключи..
maxsaf:
Объясни мне, философ, почему для бизнеса у вас ключи по 100 000?
Объясни мне, философ, почему для бизнеса у вас ключи по 100 000?
Что то не понял..
От моей квартиры, ключи стоят 50 миллионов примерно.
Заходи, живи.
Любому бизнесмену буду очень рад, кто купит мои ключи..
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