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≡ Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47812
Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 14:08
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Наблюдаю в течение трёх недель, гиперактивность среди Ютуб-каналов, издаваемых журналистами Казахстана, по поводу боеспособности нашей армии. Хочется, плакать, ведь наши генералы готовы к прошедшей войне. Если на Казахстан нападут Джунгары, у нас вместо лошадей есть 280 штук - БМП-2 , 350 штук танков Т-72, 70 самолётов СУ и МИГ.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1302
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 23.10.23 - 14:35
#15
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Всё оч легко,просто надо сделать 2 гос языка и всё! ФСЁ!!! Как в Европе.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4400
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 23.10.23 - 19:07
#16
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Сон и мечта шовиков, поддерживающих войну в Украине!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20597
Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 23.10.23 - 19:10
#17
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Цитата:
Сабыр:
Всё оч легко,просто надо сделать 2 гос языка и всё! ФСЁ!!! Как в Европе.

Националисты бунт поднимут, вторые декабрьские события начнутся.
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