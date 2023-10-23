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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26077
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.23 - 11:48
#8581
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Марик, это - Инжир.
Растёт, как картошка,
в земле... :oops: :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19273
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.23 - 12:00
#8582
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Цитата:
drakon:
это - Инжир.


Ты уверен?
Два дня назад статья была в НГ.
Про инжир


[Исправлено: alex_60, 23.10.2023 - 12:42]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4454
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.23 - 12:09
#8583
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Цитата:
drakon:
Марик, это - Инжир. Растёт, как картошка, в земле...


Имбирь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32824
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.23 - 12:28
#8584
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Цитата:
Kairat stayer:
Имбирь

Ижир, Имбирь, у своей спросил, говорит что в огурцы добавляла, блин какие то корни?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32824
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.23 - 14:35
#8585
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19273
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.23 - 14:55
#8586
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Что такое ingwer?

">имби́рь обыкнове́нный м.

[Исправлено: alex_60, 23.10.2023 - 14:57]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26077
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.23 - 15:11
#8587
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Цитата:
alex_60:
Что такое ingwer?

Скинь фотку... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19273
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.23 - 16:07
#8588
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Цитата:
drakon:


вот молотый еще продают Ingwer.

вок как выращивают в Германии
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Страница 573 из 573«1...571572573
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