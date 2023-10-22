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≡ Город из списка всемирного наследия - Впечатления паломника о возрожденном мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави и древнем Туркестане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47812
Город из списка всемирного наследия - Впечатления паломника о возрожденном мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави и древнем Туркестане
Отправлено: 22.10.23 - 20:54
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По приглашению старшего внука Рустама почти две недели гостил в Шымкенте, где он проживает и трудится, за это время успел побывать в духовной столице Казахстана - Туркестане.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32824
Re: Город из списка всемирного наследия - Впечатления...
Отправлено: 22.10.23 - 20:54
#1
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Цитата:
Во-первых, Шымкент, да и Туркестан (о других городах не берусь судить), кажется, освободились от советского прошлого в названиях улиц, культурных и торговых центров, других объектов. Прогуливаясь по городу, заметил, что многие улицы носят имена ханов, султанов, батыров, известных казахских акынов и писателей


И пошло это как видим только на пользу..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19273
Re: Город из списка всемирного наследия - Впечатления...
Отправлено: 22.10.23 - 20:58
#2
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Канада помню была с сыном,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32824
Re: Город из списка всемирного наследия - Впечатления...
Отправлено: 22.10.23 - 20:58
#3
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Цитата:
сожалению, в период вхождения Казахстана в Российскую империю особых работ по сохранению, реставрации, не говоря уже о строительстве и научных исследованиях, не проводилось.


Вот видно, как относилась советская власть к народам других республик
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32824
Город из списка всемирного наследия - Впечатления паломника о возрожденном мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави и древнем Туркестане
Отправлено: 22.10.23 - 21:01
#4
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А теперь да..
Так и надо, это наша тысячелетняя история..
Надеюсь больше не вползем опять туда, где мы чужаки..

Цитата:
С обретением независимости Казахстан проводит колоссальную работу по изучению, исследованию и реставрации общенациональной святыни.


[Исправлено: 111, 22.10.2023 - 21:02]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1123
Re: Город из списка всемирного наследия - Впечатления...
Отправлено: 22.10.23 - 21:21
#5
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,"Если сложить все улицы города-миллионника, то они составят более 20 км."
Что-то маловато для миллионника, может 200?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
576
Re: Город из списка всемирного наследия - Впечатления...
Отправлено: 22.10.23 - 23:03
#6
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Цитата:
111:
Вот видно, как относилась советская власть к народам других республик


.....ТЫ с луны спустился или откуда,что творили большевики а потом коммуняки с религией,когда в храмах мечетях устраивали спорт залы или зернохранилища или клубы,далеко ходить не надо для тебя грамотея приведу два примера 80 км то города Боровской колокольню взорвали а в церкви устроили спорт зал,городская Мечеть её превратили в КТЮЗ и твоя карова бы не мычала и так везде было сколько священослужителей всех религий в лагерях были погублены тогдашней властью.Зайди погугли для своего провещения сколько жертв всех конфесий и были привелегии для других регилиозных конфесий.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19273
Re: Город из списка всемирного наследия - Впечатления...
Отправлено: 23.10.23 - 11:02
#7
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//Автор - профессор Костанайского филиала Челябинского государственного университета//

В Российском университете значит Преподает.
Интересно по какой тематике.
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
20
Re: Город из списка всемирного наследия - Впечатления...
Отправлено: 23.10.23 - 11:05
#8
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Взгляд журналиста:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5001
Re: Город из списка всемирного наследия - Впечатления...
Отправлено: 23.10.23 - 11:19
#9
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Цитата:
alex_60:
по какой тематике.


В мою бытность парторгом, он был руководителем лекторской группы Дома просвещения при обкоме партии: - наверное тематика его связана с общественными науками, типа социологии, политологии и тому подобное.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3202
Город из списка всемирного наследия - Впечатления паломника о возрожденном мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави и древнем Туркестане
Отправлено: 23.10.23 - 12:55
#10
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Цитата:
ACROS:
лекторской группы Дома просвещения при обкоме партии:

Я бывал на лекциях этой группы, мировым фармацевтическим компаниям надо у них уроки брать, как выпускать снотворное. У этого конкретно автора не был, судить не могу. К нему не относится.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
576
Re: Город из списка всемирного наследия - Впечатления...
Отправлено: 23.10.23 - 16:02
#11
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Если я инвестор, то почему я должен инвестировать деньги в Туркестан, где электричество дорогое, а права не защищены? Я могу вкладываться в тот же соседний Шымкент, где имеется вся инфраструктура и рынок больше. Инфраструктура у нас старая. Когда зимой холодно или чуть подует ветер, то вырубается свет. Электросети старые и не выдерживают нагрузку. Многое делается неправильно. Посмотрите на новый город: тут нет никаких деревьев. Огромное пространство без зеленых насаждений, есть только брусчатка, асфальт, при этом нужно учитывать, что это южный регион и летом здесь стоит жара», – говорит Қалыбек.По мнению Қалыбека, Туркестан не начнет развиваться, пока мы не заглянем в глубины проблем.«Кто-то должен начать все это. Не всегда это у нас получается, но мы пытаемся. Немного звучит пессимистично, наводим тоску, но это реальность», — констатирует он.

...да ущщщщ....
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