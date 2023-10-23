Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
На слухи о передаче базы eGov России ответил вице-министр цифровизации
На слухи о передаче базы eGov России ответил вице-министр цифровизации
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать