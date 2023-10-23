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≡ На слухи о передаче базы eGov России ответил вице-министр цифровизации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47812
На слухи о передаче базы eGov России ответил вице-министр цифровизации
Отправлено: 23.10.23 - 15:13
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Первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныша Тулеушина спросили о слухах по передаче баз данных eGov Российской Федерации.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1302
Re: На слухи о передаче базы eGov России ответил вице-министр...
Отправлено: 23.10.23 - 15:13
#1
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А на кой хрен РФ наш егов? Что полезного? Или они его зэкам своим передадут? Или мы нашу Великую Независимость потеряем? :lol:
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