Re: Убийство собаки в Узунколе начала расследовать полиция

Отправлено: - 14:50

Если тупое собачье животное кидается под колеса, гавкает, как не в себя. Как ты можешь его "спасти" от "героической" тупой смерти под колёсами. Еще и машину свою повредишь. И здесь вопрос:"Что делать с тупыми злобными собаками?"