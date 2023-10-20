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≡ "Проверка налоговой" - что это?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47812
"Проверка налоговой" - что это?
Отправлено: 20.10.23 - 19:47
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Вчера зашёл в местный магазинчик на КСК. И вот какую услышал историю. Ходят товарищи, которые не товарищи (блогеры), и типа изыскивают контрафакт: покупают водку, просят чек. Выдают им. Следующий кадр: входят налоговики и рассказывают песню о том, что водка без акцизов была куплена.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6391
Re: "Проверка налоговой" - что это?
Отправлено: 20.10.23 - 19:47
#1
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Я не удивлюсь если участковые устраивают подставы, провокации чтобы разводить продавцов иже с ними хозяев магазинов, их примеру последовали и налоговики. Вот же зараза, почему-то в супермаркетах никто ни возраст, ни удостоверения не спрашивает. Покупают что хотят и кто хочет. Потому что эти крупные торговые точки принадлежат очень деловым людям.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20593
Re: "Проверка налоговой" - что это?
Отправлено: 20.10.23 - 19:57
#2
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Ну раз 9 магазинов решили "развести наликом", значит и правда что-то было не в порядке с доками. А лучше иметь на такой случай телефон шустрого адвоката под рукой. Когда ко мне так приходили - я предпочел заплатить адвокату. Чуть больше нервов потратил, зато кое кто-то лососнул тунца :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5001
Re: "Проверка налоговой" - что это?
Отправлено: 20.10.23 - 20:07
#3
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Цитата:
maxsaf:
ко мне так приходили


Тоже, между делом, приторговываете "палёной" водкой ??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2585
"Проверка налоговой" - что это?
Отправлено: 20.10.23 - 20:17
#4
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Цитата:
maxsaf:
Чуть больше нервов потратил, зато кое кто-то лососнул тунца

А это всегда того стоит, даже сомневаться не стоит. Я серьёзно. Вот почему вся правовая система Казахстана построена на штрафах? Нет я понимаю, во всём мире штрафы существуют, но вот как то именно в Казахстане из этого сделали идею бизнеса. Выпивший - в вытрезвитель и не важно, что идёшь ровно, не дебошир и никого не трогаешь. В цивилизованном мире такое просто не возможно, даже если и через чур выпивший. Денег на тебе ни один полиций не будет пытаться заработать.
ПС - а уж чего искать полицейским в магазине, вообще не пойму, там уже изначально вся продукция должна была пройти процедуру растаможивания. Это явно местечковый бизнес- полиция такая. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 20.10.2023 - 20:23]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20593
"Проверка налоговой" - что это?
Отправлено: 21.10.23 - 05:04
#5
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Цитата:
ACROS:
Тоже, между делом, приторговываете "палёной" водкой ??

Не, ничем не торгую)) это было давно, в Казахстане, с компьютерами связано, не с водкой, вы же в курсе :lol:

[Исправлено: maxsaf, 21.10.2023 - 05:05]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
284
"Проверка налоговой" - что это?
Отправлено: 21.10.23 - 08:59
#6
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Цитата:
Эл-починно:
Вот почему вся правовая система Казахстана построена на штрафах? Нет я понимаю, во всём мире штрафы существуют, но вот как то именно в Казахстане из этого сделали идею бизнеса.

а что такого? если она работает то че бы и нет?
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
96
Re: "Проверка налоговой" - что это?
Отправлено: 21.10.23 - 22:28
#7
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Ну раз 9 магазинов решили "развести наликом", значит и правда что-то было не в порядке с доками.
Ну эт обошли, сколько обобрали я не сказал. А фраза "мы найдем в любом случае" это как бы намекает что лучше отдать. Ибо у нас найдут. Вот интересно, кто нибудь возбудиться, прокуратура, антикор, сб налоговой? Не думаю, наверно план.
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
96
Re: "Проверка налоговой" - что это?
Отправлено: 21.10.23 - 22:31
#8
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Тоже, между делом, приторговываете "палёной" водкой ??
Всегда уважал мнение Ваше, но тут голословное обвинение. Нехорошо как то.
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
96
Re: "Проверка налоговой" - что это?
Отправлено: 21.10.23 - 22:34
#9
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ПС - а уж чего искать полицейским в магазине, вообще не пойму, там уже изначально вся продукция должна была пройти процедуру растаможивания. Это явно местечковый бизнес- полиция такая. :lol:
Не, не полиция, налоговики с подсадной уткой. И причем реально, купил чувак водки. Взял чек, типа для мужиков. Пришли с чем то назад и все -качели
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
96
Re: "Проверка налоговой" - что это?
Отправлено: 21.10.23 - 22:46
#10
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Акрос, вы тоже наверно тоже между делом, в атамекене, просите государство ваш частный бизнес субсидировать за счёт бюджета? Кредиты списать, семена подешевле, зерновые подороже принять. У вас же все без "палева" думаю, все честно. Когда все в ажуре с урожаем у большинства, не конкретно в вашем отношении. То и коттеджи каждый год и крузак 200-300. А тут год пришел неурожайный и все, пипец, банкроты. А где подушка, где риски, где их страхование? Почему я работая на автомобиле и разбив его не ною? Почему сам выгребаю? "Паленка", да потому что выживать всем надо. Видел я и вижу сельхозников, от 400 до много гектаров. Паленка они увидели
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1302
Re: "Проверка налоговой" - что это?
Отправлено: 23.10.23 - 15:09
#11
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Цитата:
Maks2507:
А где подушка, где риски

Что вы,крестьяне у нас самые бедненькие! И из них сделано божество под названием "ХЛЕБОРОБ". И без субсидий на всё они не смогут купить себе новый Ланд Кукуруз 300.
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