Отправлено: - 08:59

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Вот почему вся правовая система Казахстана построена на штрафах? Нет я понимаю, во всём мире штрафы существуют, но вот как то именно в Казахстане из этого сделали идею бизнеса.

Цитата:а что такого? если она работает то че бы и нет?