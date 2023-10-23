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≡ Убийство собаки в Узунколе начала расследовать полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47812
Убийство собаки в Узунколе начала расследовать полиция
Отправлено: 23.10.23 - 13:02
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Видео произошедшего в Узункольском районе прислали редакцию "НГ". Неизвестные мужчины на белой "Ниве" убили собаку, а после сели в машину и уехали. Увидевшая произошедшее женщина высказала возмущение.
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* In_short
(Пользователи)
Регистрация:
15.03.23
Сообщений:
13
Re: Убийство собаки в Узунколе начала расследовать полиция
Отправлено: 23.10.23 - 13:02
#1
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Нет, так-то собачки хорошие, но сегодня женщина с собачкой, которую она дома содержит, а не подкармливает на улице объедками. С палкой мимо проходила. Отбивалась. От "хороших собачек". Плохая женщина. Да!? Не любит собак?
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* In_short
(Пользователи)
Регистрация:
15.03.23
Сообщений:
13
Re: Убийство собаки в Узунколе начала расследовать полиция
Отправлено: 23.10.23 - 13:51
#2
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dzen
Профайл
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* In_short
(Пользователи)
Регистрация:
15.03.23
Сообщений:
13
Re: Убийство собаки в Узунколе начала расследовать полиция
Отправлено: 23.10.23 - 14:37
#3
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Не убийство собаки, а освобождение Человека от агрессии дикого животного.
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(Пользователи)
Регистрация:
15.03.23
Сообщений:
13
Re: Убийство собаки в Узунколе начала расследовать полиция
Отправлено: 23.10.23 - 14:50
#4
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Если тупое собачье животное кидается под колеса, гавкает, как не в себя. Как ты можешь его "спасти" от "героической" тупой смерти под колёсами. Еще и машину свою повредишь. И здесь вопрос:"Что делать с тупыми злобными собаками?"
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
230
Re: Убийство собаки в Узунколе начала расследовать полиция
Отправлено: 23.10.23 - 15:10
#5
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Цитата:
Нет, так-то собачки хорошие, но сегодня женщина с собачкой, которую она дома содержит, а не подкармливает на улице объедками. С палкой мимо проходила. Отбивалась. От "хороших собачек". Плохая женщина. Да!? Не любит собак? Источник:

Согласен.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3242
Re: Убийство собаки в Узунколе начала расследовать полиция
Отправлено: 23.10.23 - 15:33
#6
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Цитата:
Факт зарегистрирован в полиции.

Ну, все! Согласно УПК при убийствах не существует срока давности. Так что убийц найдут, посадят и расстреляют! А, нет - пожизненное дадут. ;-)
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