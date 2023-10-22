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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 21:46
Цитата:
Сливаешься? Тогда долг Гоги на тебя переходит.
111:
Ну и всё практически..
Ну и всё практически..
Сливаешься? Тогда долг Гоги на тебя переходит.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26075
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 21:54
Цитата:
Марик, гостей - ждёте?...
111:
Ну и почти готово
Ну и почти готово
Марик, гостей - ждёте?...
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:04
Цитата:
Не, сами сидим, давно селедки не было, просто в охотку
drakon:
Марик, гостей - ждёте?...
Марик, гостей - ждёте?...
Не, сами сидим, давно селедки не было, просто в охотку
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:06
Цитата:
Не совсем понял.
По второму кругу хочешь одно и тоже говорить?
Что, 30 надо?
По моему с одним защитнегом уже обговорили эту тему..
maxsaf:
Сливаешься
Сливаешься
Не совсем понял.
По второму кругу хочешь одно и тоже говорить?
Что, 30 надо?
По моему с одним защитнегом уже обговорили эту тему..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:08
Цитата:
Мне без разницы с кем ты там и чё обсудил. Ты меня обвиняешь, что я фото из интернета выложил, а не свои. Отвечай теперь за свои слова, если мужик.
111:
Не совсем понял. По второму кругу хочешь одно и тоже говорить? Что, 30 надо? По моему с одним защитнегом уже обговорили эту тему..
Не совсем понял. По второму кругу хочешь одно и тоже говорить? Что, 30 надо? По моему с одним защитнегом уже обговорили эту тему..
Мне без разницы с кем ты там и чё обсудил. Ты меня обвиняешь, что я фото из интернета выложил, а не свои. Отвечай теперь за свои слова, если мужик.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:09
Цитата:
Где я тебя обвинил?
Тебе предоставили обвинения?
maxsaf:
Ты меня обвиняешь, ч
Ты меня обвиняешь, ч
Где я тебя обвинил?
Тебе предоставили обвинения?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:11
Цитата:
Твои слова?
Цитата:
111:
Где я тебя обвинил? Тебе предоставили обвинения?
Где я тебя обвинил? Тебе предоставили обвинения?
Твои слова?
Цитата:
111: Ну, фото то не его, с Яндекс картинок взято.. Тоже могу настрочить хоть тысячу..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:12
А, тебе надо тоже 30 набрать?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:14
А вы как то друг с друшкой не можете без меня, сделать Это?
С одним поговорил, завтра с тобой.
Друзья, давайте соблюдать очередь и не путать нашу работу, особенно по вставке фейковых картинок, с отдыхом..
Сейчас я немного отдыхаю..
С одним поговорил, завтра с тобой.
Друзья, давайте соблюдать очередь и не путать нашу работу, особенно по вставке фейковых картинок, с отдыхом..
Сейчас я немного отдыхаю..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:20
Цитата:
Вчера несколько палок шашлыка не доели. Пару палок тебе кинул. Ну, чтобы сфоткать. Заметь, та же тарелка, тот же стол, фотка - не фейк с Яндекса.
111:
Друзья, давайте соблюдать очередь и не путать нашу работу, особенно по вставке фейковых картинок, с отдыхом..
Друзья, давайте соблюдать очередь и не путать нашу работу, особенно по вставке фейковых картинок, с отдыхом..
Вчера несколько палок шашлыка не доели. Пару палок тебе кинул. Ну, чтобы сфоткать. Заметь, та же тарелка, тот же стол, фотка - не фейк с Яндекса.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:26
Цитата:
Ну, я вижу тут чью то тарелку и что?
Но может с гугол фото..
Мало ли сколько можно скринов сделать с чужого видео, где шашлыка даже не остается, не то что двух палок..
Кстати, защитнег что, сдулся?
maxsaf:
Вчера
Вчера
Ну, я вижу тут чью то тарелку и что?
Но может с гугол фото..
Мало ли сколько можно скринов сделать с чужого видео, где шашлыка даже не остается, не то что двух палок..
Кстати, защитнег что, сдулся?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:27
Так где Обвинение?
Ты так и не представил.
Кто и где тебя Обвинил и в чем конкретно?
Ты так и не представил.
Кто и где тебя Обвинил и в чем конкретно?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:29
Цитата:
Вообще-то это ты сказал, что фото с Яндекса, вот и доказывай теперь, что они оттуда. Я свое доказательство предоставил.
111:
Но может с гугол фото..
Но может с гугол фото..
Вообще-то это ты сказал, что фото с Яндекса, вот и доказывай теперь, что они оттуда. Я свое доказательство предоставил.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:30
Цитата:
Зачем мне доказывать?
Зачем лопатить миллионы фото с Яндекса?
Это для чего?
maxsaf:
Вообще-то это ты сказал, что фото с Яндекса, вот и доказывай теперь
Вообще-то это ты сказал, что фото с Яндекса, вот и доказывай теперь
Зачем мне доказывать?
Зачем лопатить миллионы фото с Яндекса?
Это для чего?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:32
Цитата:
Хм..
Ты доказал, что на фото вместо мяса лично ты?
Ничего себе доказательство..
maxsaf:
Я свое доказательство предоставил.
Я свое доказательство предоставил.
Хм..
Ты доказал, что на фото вместо мяса лично ты?
Ничего себе доказательство..
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