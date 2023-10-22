Отправлено: - 22:08

111:

Не совсем понял. По второму кругу хочешь одно и тоже говорить? Что, 30 надо? По моему с одним защитнегом уже обговорили эту тему..

Цитата:Мне без разницы с кем ты там и чё обсудил. Ты меня обвиняешь, что я фото из интернета выложил, а не свои. Отвечай теперь за свои слова, если мужик.