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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20568
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 21:46
#1936
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Цитата:
111:
Ну и всё практически..

Сливаешься? Тогда долг Гоги на тебя переходит.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26075
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 21:54
#1937
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Цитата:
111:
Ну и почти готово

Марик, гостей - ждёте?... ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32788
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:04
#1938
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Цитата:
drakon:
Марик, гостей - ждёте?...

Не, сами сидим, давно селедки не было, просто в охотку
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32788
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:06
#1939
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Цитата:
maxsaf:
Сливаешься

Не совсем понял.
По второму кругу хочешь одно и тоже говорить?
Что, 30 надо?
По моему с одним защитнегом уже обговорили эту тему..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20568
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:08
#1940
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Цитата:
111:
Не совсем понял. По второму кругу хочешь одно и тоже говорить? Что, 30 надо? По моему с одним защитнегом уже обговорили эту тему..

Мне без разницы с кем ты там и чё обсудил. Ты меня обвиняешь, что я фото из интернета выложил, а не свои. Отвечай теперь за свои слова, если мужик.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32788
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:09
#1941
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Цитата:
maxsaf:
Ты меня обвиняешь, ч

Где я тебя обвинил?
Тебе предоставили обвинения?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20568
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:11
#1942
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Цитата:
111:
Где я тебя обвинил? Тебе предоставили обвинения?


Твои слова?
Цитата:
111: Ну, фото то не его, с Яндекс картинок взято.. Тоже могу настрочить хоть тысячу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32788
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:12
#1943
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А, тебе надо тоже 30 набрать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32788
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:14
#1944
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А вы как то друг с друшкой не можете без меня, сделать Это?
С одним поговорил, завтра с тобой.
Друзья, давайте соблюдать очередь и не путать нашу работу, особенно по вставке фейковых картинок, с отдыхом..
Сейчас я немного отдыхаю..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20568
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:20
#1945
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Цитата:
111:
Друзья, давайте соблюдать очередь и не путать нашу работу, особенно по вставке фейковых картинок, с отдыхом..


Вчера несколько палок шашлыка не доели. Пару палок тебе кинул. Ну, чтобы сфоткать. Заметь, та же тарелка, тот же стол, фотка - не фейк с Яндекса.


;-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32788
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:26
#1946
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Цитата:
maxsaf:
Вчера

Ну, я вижу тут чью то тарелку и что?
Но может с гугол фото..
Мало ли сколько можно скринов сделать с чужого видео, где шашлыка даже не остается, не то что двух палок..
Кстати, защитнег что, сдулся?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32788
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:27
#1947
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Так где Обвинение?
Ты так и не представил.
Кто и где тебя Обвинил и в чем конкретно?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20568
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:29
#1948
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Цитата:
111:
Но может с гугол фото..

Вообще-то это ты сказал, что фото с Яндекса, вот и доказывай теперь, что они оттуда. Я свое доказательство предоставил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32788
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:30
#1949
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Цитата:
maxsaf:
Вообще-то это ты сказал, что фото с Яндекса, вот и доказывай теперь

Зачем мне доказывать?
Зачем лопатить миллионы фото с Яндекса?
Это для чего?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32788
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 22:32
#1950
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Цитата:
maxsaf:
Я свое доказательство предоставил.

Хм..
Ты доказал, что на фото вместо мяса лично ты?
Ничего себе доказательство..
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