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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32770
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 19:43
#1921
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Хотя пишем на русском..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32770
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 19:44
#1922
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И моя рука..
Тут как то маленькая и толстенькая..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32770
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 19:45
#1923
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Ох, натанцевались, напелись..
Такие вот собоания
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32770
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 19:46
#1924
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На дверях, все на казахском

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32770
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 20:43
#1925
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Ну и начинаем, шуба
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32770
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 20:47
#1926
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Рудненская сельдь..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32770
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 21:04
#1927
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Так вот чистим рыбу, свеклу и остальные причиндалы..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32770
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 21:16
#1928
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Ну и весьма аппетитно, селедка с Рудного, самое лучшее решение в этом..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32770
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 21:23
#1929
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Заделываем все морковкой

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32770
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 21:24
#1930
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Ну и почти готово

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