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≡ "Непонятно вообще..." - "Тобол" не удержал победу в последнем домашнем матче чемпионата Казахстана по футболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47810
"Непонятно вообще..." - "Тобол" не удержал победу в последнем домашнем матче чемпионата Казахстана по футболу
Отправлено: 22.10.23 - 21:09
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Наставник «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ с сожалением заметил, что когда не реализуешь столько моментов, то за это в футболе наказывают: "Такое футбольное правило. Контролировали мяч, игру, хороший прессинг особенно в первом тайме".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19269
Re: "Непонятно вообще..." - "Тобол" не...
Отправлено: 22.10.23 - 21:09
#1
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Кто нибудь это читает?
Ложка дорога к обеду.
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