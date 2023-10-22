Отправлено: - 21:09

У вас так бывает, читаете где-нибудь рецепт и зажигаетесь: мол, надо немедленно сделать? А потом открываете холодильник, и выясняется, что яйцо лежит одно-одинешенько, масла граммов тридцать осталось, в магазин бежать поздно или неохота... Так и рождаются рецепты «по мотивам». Иногда вполне удачные.