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≡ Когда хотел испечь галету с грушей... - О пользе фантазии и практичности в домашней кулинарии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47810
Когда хотел испечь галету с грушей... - О пользе фантазии и практичности в домашней кулинарии
Отправлено: 22.10.23 - 21:09
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У вас так бывает, читаете где-нибудь рецепт и зажигаетесь: мол, надо немедленно сделать? А потом открываете холодильник, и выясняется, что яйцо лежит одно-одинешенько, масла граммов тридцать осталось, в магазин бежать поздно или неохота... Так и рождаются рецепты «по мотивам». Иногда вполне удачные.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32770
Re: Когда хотел испечь галету с грушей... - О пользе фантазии и...
Отправлено: 22.10.23 - 21:09
#1
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Чтоттакое инжир или чедер, блин, не знаю..
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