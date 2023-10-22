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≡ Город из списка всемирного наследия - Впечатления паломника о возрожденном мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави и древнем Туркестане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47810
Город из списка всемирного наследия - Впечатления паломника о возрожденном мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави и древнем Туркестане
Отправлено: 22.10.23 - 20:54
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По приглашению старшего внука Рустама почти две недели гостил в Шымкенте, где он проживает и трудится, за это время успел побывать в духовной столице Казахстана - Туркестане.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32770
Re: Город из списка всемирного наследия - Впечатления...
Отправлено: 22.10.23 - 20:54
#1
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Цитата:
Во-первых, Шымкент, да и Туркестан (о других городах не берусь судить), кажется, освободились от советского прошлого в названиях улиц, культурных и торговых центров, других объектов. Прогуливаясь по городу, заметил, что многие улицы носят имена ханов, султанов, батыров, известных казахских акынов и писателей


И пошло это как видим только на пользу..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19269
Re: Город из списка всемирного наследия - Впечатления...
Отправлено: 22.10.23 - 20:58
#2
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Канада помню была с сыном,
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32770
Re: Город из списка всемирного наследия - Впечатления...
Отправлено: 22.10.23 - 20:58
#3
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Цитата:
сожалению, в период вхождения Казахстана в Российскую империю особых работ по сохранению, реставрации, не говоря уже о строительстве и научных исследованиях, не проводилось.


Вот видно, как относилась советская власть к народам других республик
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32770
Город из списка всемирного наследия - Впечатления паломника о возрожденном мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави и древнем Туркестане
Отправлено: 22.10.23 - 21:01
#4
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А теперь да..
Так и надо, это наша тысячелетняя история..
Надеюсь больше не вползем опять туда, где мы чужаки..

Цитата:
С обретением независимости Казахстан проводит колоссальную работу по изучению, исследованию и реставрации общенациональной святыни.


[Исправлено: 111, 22.10.2023 - 21:02]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1123
Re: Город из списка всемирного наследия - Впечатления...
Отправлено: 22.10.23 - 21:21
#5
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,"Если сложить все улицы города-миллионника, то они составят более 20 км."
Что-то маловато для миллионника, может 200?
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