Отправлено: - 17:47

Гога:

Сколько раз зарекался

Цитата:Наверно близко воспринимаешь к сердцу, что врешь не только мне, проигрывая пари, а теперь еще и детишкам соврал..Можешь кого угодно цитировать из янки, но ты таков..