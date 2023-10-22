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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8866
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:36
#1906
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-----Сколько раз зарекался -----не связываться с дискоболами !!!!И опять вляпался !!
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8866
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:39
#1907
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---И тут вспомнил цитату Марка Твена .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8866
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:45
#1908
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32742
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:47
#1909
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Цитата:
Гога:
Сколько раз зарекался

Наверно близко воспринимаешь к сердцу, что врешь не только мне, проигрывая пари, а теперь еще и детишкам соврал..
Можешь кого угодно цитировать из янки, но ты таков..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8866
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:55
#1910
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8866
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:58
#1911
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8866
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 18:09
#1912
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https://postimg.cc/Sn6W4ysQ----На этот Новый Год тоже будешь спаивать ?
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