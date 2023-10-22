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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:11
Цитата:
Хм..
Ты показал мне то, что должен был сделать, чеки в фонд Нужных денег в НГ, на которые ты поспорил?
То есть ты зажал какие то копейки детям, соврав, что вышлешь?
Ну нет уж.
Я от тебя уже как полгода жду, но ты соврал..
Гога:
Ну так покажи , т
Ну так покажи , т
Хм..
Ты показал мне то, что должен был сделать, чеки в фонд Нужных денег в НГ, на которые ты поспорил?
То есть ты зажал какие то копейки детям, соврав, что вышлешь?
Ну нет уж.
Я от тебя уже как полгода жду, но ты соврал..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:11
Цитата:
----Очень адекватные ответы
111:
Кого то взяли в качестве собаки?[/quote
111:
Или у кого то Рта нет?
Кого то взяли в качестве собаки?[/quote
111:
Или у кого то Рта нет?
----Очень адекватные ответы
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:13
Цитата:
Ты просто неадекватно кидаешься то за кордонца, то за канадца..
Отсюда и ответы..
Гога:
Очень адекватные ответы
Очень адекватные ответы
Ты просто неадекватно кидаешься то за кордонца, то за канадца..
Отсюда и ответы..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:15
Цитата:
----С темы не уходи , как всегда . О , Ал....х , кому я это говорю . Пользователю , который любую тему способен заболтать
111:
----С темы не уходи , как всегда . О , Ал....х , кому я это говорю . Пользователю , который любую тему способен заболтать
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:17
Цитата:
Я помню все, как ты проиграл два пари, пообещал закинуть в фонд нужных денег, да.
Я не заговариваю.
Наоборот, напоминаю о твоём обещании детям.
Или соврал им?
Гога:
темы не уходи ,
темы не уходи ,
Я помню все, как ты проиграл два пари, пообещал закинуть в фонд нужных денег, да.
Я не заговариваю.
Наоборот, напоминаю о твоём обещании детям.
Или соврал им?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:21
Цитата:
111:
-------------------------Мужик сказал мужик сделал !!! Давай , настрочи ----тысячу .-------- Ну, фото то не его, с Яндекс картинок взято.. Тоже могу настрочить хоть тысячу..
-------------------------Мужик сказал мужик сделал !!! Давай , настрочи ----тысячу .-------- Ну, фото то не его, с Яндекс картинок взято.. Тоже могу настрочить хоть тысячу..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:21
А как бы звучало - Z-патриот, который гордится, что украинские земли это Россия, отдал в благотворительный фонд Нужных денег в НГ 2 тысячи рублей, которые проиграл врагу, утерев ему нос....
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:22
Цитата:
------Кажется сказал , что банк не переводит . Буду в РК - сделаю .
111:
в фонд нужных денег
в фонд нужных денег
------Кажется сказал , что банк не переводит . Буду в РК - сделаю .
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:22
Цитата:
Да, и я о том же.
Где помощь то детишкам?
Соврал выходит?
Гога:
Мужик сказал мужик сделал !!!
Мужик сказал мужик сделал !!!
Да, и я о том же.
Где помощь то детишкам?
Соврал выходит?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:23
Это вам не в одноклассниках сплетничать про меня голубки..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:25
Цитата:
-------С темы не уходи ? Где 1000 фото , что шашлык не Макса , а с Яндекса ?Цитата:
-----А враг то , кто ?
111:
А как бы звучало - Z-патриот, который гордится, что украинские земли это Россия, отдал в благотворительный фонд Нужных денег в НГ 2 тысячи рублей, которые проиграл врагу, утерев ему нос....
А как бы звучало - Z-патриот, который гордится, что украинские земли это Россия, отдал в благотворительный фонд Нужных денег в НГ 2 тысячи рублей, которые проиграл врагу, утерев ему нос....
-------С темы не уходи ? Где 1000 фото , что шашлык не Макса , а с Яндекса ?Цитата:
111:
которые проиграл врагу,
которые проиграл врагу,
-----А враг то , кто ?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:26
Цитата:
----Там же , где и 1000 фото , что шашлык не Макса , а с Яндекса
111:
Где помощь то детишкам? Соврал выходит?
Где помощь то детишкам? Соврал выходит?
----Там же , где и 1000 фото , что шашлык не Макса , а с Яндекса
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:29
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:29
Цитата:
То есть ты прямо в глаза врал при всех, что выполнишь пари как мужчина, отправив детям 2 тысячи рублей?
Гога:
Там же ,
Там же ,
То есть ты прямо в глаза врал при всех, что выполнишь пари как мужчина, отправив детям 2 тысячи рублей?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:32
Цитата:
Бедный, за шашлык Макса бегает, что то доказывает, хотя там нет никакого Макса, а вот то, что соврал что детям обещал, замызгиваешь..
Тебе лучше воевать за мясо якобы Макса, бедный бессловесный Макс!
Как его жаль...
Гога:
что шашлык не Макса ,
что шашлык не Макса ,
Бедный, за шашлык Макса бегает, что то доказывает, хотя там нет никакого Макса, а вот то, что соврал что детям обещал, замызгиваешь..
Тебе лучше воевать за мясо якобы Макса, бедный бессловесный Макс!
Как его жаль...
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