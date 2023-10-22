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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32742
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:11
#1891
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Цитата:
Гога:
Ну так покажи , т

Хм..
Ты показал мне то, что должен был сделать, чеки в фонд Нужных денег в НГ, на которые ты поспорил?
То есть ты зажал какие то копейки детям, соврав, что вышлешь?
Ну нет уж.
Я от тебя уже как полгода жду, но ты соврал..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8866
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:11
#1892
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Цитата:
111:
Кого то взяли в качестве собаки?[/quote
111:
Или у кого то Рта нет?

----Очень адекватные ответы :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32742
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:13
#1893
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Цитата:
Гога:
Очень адекватные ответы

Ты просто неадекватно кидаешься то за кордонца, то за канадца..
Отсюда и ответы..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8866
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:15
#1894
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Цитата:
111:

----С темы не уходи , как всегда . О , Ал....х , кому я это говорю . Пользователю , который любую тему способен заболтать ;-) ;-) :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32742
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:17
#1895
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Цитата:
Гога:
темы не уходи ,

Я помню все, как ты проиграл два пари, пообещал закинуть в фонд нужных денег, да.
Я не заговариваю.
Наоборот, напоминаю о твоём обещании детям.
Или соврал им?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8866
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:21
#1896
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Цитата:
111:
-------------------------Мужик сказал мужик сделал !!! Давай , настрочи ----тысячу .-------- Ну, фото то не его, с Яндекс картинок взято.. Тоже могу настрочить хоть тысячу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32742
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:21
#1897
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А как бы звучало - Z-патриот, который гордится, что украинские земли это Россия, отдал в благотворительный фонд Нужных денег в НГ 2 тысячи рублей, которые проиграл врагу, утерев ему нос....
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8866
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:22
#1898
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Цитата:
111:
в фонд нужных денег

------Кажется сказал , что банк не переводит . Буду в РК - сделаю .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32742
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:22
#1899
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Цитата:
Гога:
Мужик сказал мужик сделал !!!

Да, и я о том же.
Где помощь то детишкам?
Соврал выходит?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32742
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:23
#1900
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Это вам не в одноклассниках сплетничать про меня голубки..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8866
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:25
#1901
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Цитата:
111:
А как бы звучало - Z-патриот, который гордится, что украинские земли это Россия, отдал в благотворительный фонд Нужных денег в НГ 2 тысячи рублей, которые проиграл врагу, утерев ему нос....

-------С темы не уходи ? Где 1000 фото , что шашлык не Макса , а с Яндекса ?Цитата:
111:
которые проиграл врагу,

-----А враг то , кто ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8866
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:26
#1902
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Цитата:
111:
Где помощь то детишкам? Соврал выходит?

----Там же , где и 1000 фото , что шашлык не Макса , а с Яндекса
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8866
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:29
#1903
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32742
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:29
#1904
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Цитата:
Гога:
Там же ,

То есть ты прямо в глаза врал при всех, что выполнишь пари как мужчина, отправив детям 2 тысячи рублей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32742
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 17:32
#1905
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Цитата:
Гога:
что шашлык не Макса ,

Бедный, за шашлык Макса бегает, что то доказывает, хотя там нет никакого Макса, а вот то, что соврал что детям обещал, замызгиваешь..
Тебе лучше воевать за мясо якобы Макса, бедный бессловесный Макс!
Как его жаль...
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