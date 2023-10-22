Отправлено: - 17:25

111:

А как бы звучало - Z-патриот, который гордится, что украинские земли это Россия, отдал в благотворительный фонд Нужных денег в НГ 2 тысячи рублей, которые проиграл врагу, утерев ему нос....

111:

которые проиграл врагу,

Цитата:-------С темы не уходи ? Где 1000 фото , что шашлык не Макса , а с Яндекса ?Цитата:-----А враг то , кто ?