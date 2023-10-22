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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20559
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 16:02
#1876
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Цитата:
111:
Ну наш народ в основном свинину же ест, шашлык из нее достаточно сочный и вкусный.

Я вот, пожарил тоже, шикарно получилось на мой вкус:





[Исправлено: maxsaf, 22.10.2023 - 16:03]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8843
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 16:17
#1877
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Цитата:
maxsaf:
Я вот, пожарил тоже, шикарно получилось на мой вкус:

----Шикардос !!! Главное - сам ! А другие по кафешкам едят - неизвестно что :-x
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20559
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 16:23
#1878
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Цитата:
Гога:
Шикардос !!! Главное - сам ! А другие по кафешкам едят - неизвестно что

Ну а где он мангал поставит? Во дворе - чайки налетят))
А у меня места много, природа... С пылу с жару самый вкусный шашлык. ;-)
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