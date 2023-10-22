Отправлено: - 16:02

111:

Ну наш народ в основном свинину же ест, шашлык из нее достаточно сочный и вкусный.

[Исправлено: maxsaf, 22.10.2023 - 16:03]

Цитата:Я вот, пожарил тоже, шикарно получилось на мой вкус: