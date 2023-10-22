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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 11:25
Цитата:
ну что тут сказать. рабство..
в Казахстане, 21 век.
здесь уже законы должны работать.
здесь уже уголовщина похоже.
ACROS:
то завожу этого кто то за угол и пару аперкотов и боковой правой БЫСТРО приводят этого человека в чувство: - что я тут ХОЗЯИН и нужно элементарно ВЫПОЛНЯТЬ мои требования.
то завожу этого кто то за угол и пару аперкотов и боковой правой БЫСТРО приводят этого человека в чувство: - что я тут ХОЗЯИН и нужно элементарно ВЫПОЛНЯТЬ мои требования.
ну что тут сказать. рабство..
в Казахстане, 21 век.
здесь уже законы должны работать.
здесь уже уголовщина похоже.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 11:27
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Отвечал: - значит тема статьи была такая и про квартиры и про собак и про субсидии.
Мне что теперь: - не отвечать и придерживаться ВАШИХ стандартов ??
alex_60:
про собак во дворе раньше.
про собак во дворе раньше.
Цитата:
alex_60:
башни прикупили
башни прикупили
Цитата:
alex_60:
Астане, Алматы.
Астане, Алматы.
Цитата:
alex_60:
субсидии..
субсидии..
Отвечал: - значит тема статьи была такая и про квартиры и про собак и про субсидии.
Мне что теперь: - не отвечать и придерживаться ВАШИХ стандартов ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 11:32
Цитата:
Я спокоен.
Просто привык: - по левой, правую не подставляю - нырок и ответку.Цитата:
Что то вы путаете: - этот деревенский "увалень" никогда меня не интересовал.
Мой кумир на все времена: - Герхард Мюллер- 13 номер сборной ФРГ.
Цитата:
Нет ещё: - но я лично завершил еще в конце сентября.
alex_60:
надо успокоится.
надо успокоится.
Я спокоен.
Просто привык: - по левой, правую не подставляю - нырок и ответку.Цитата:
alex_60:
следите за карьерой Дзюбы.
следите за карьерой Дзюбы.
Что то вы путаете: - этот деревенский "увалень" никогда меня не интересовал.
Мой кумир на все времена: - Герхард Мюллер- 13 номер сборной ФРГ.
Цитата:
alex_60:
кто в курсе.
кто в курсе.
Нет ещё: - но я лично завершил еще в конце сентября.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 11:37
Цитата:
Нет, в конце финансового года они ВСЕ имеют в зависимости от стажа, КТУ и урожайности - небольшой, пока чисто символический процент от прибыли.
Это я делаю : - для закрепления хороших кадров, для их сопричастности и что бы они не работали от "колеса".
В деревне если смолчишь- то морально победа будет на их стороне. Это как у Путина.
alex_60:
рабство..
рабство..
Нет, в конце финансового года они ВСЕ имеют в зависимости от стажа, КТУ и урожайности - небольшой, пока чисто символический процент от прибыли.
Это я делаю : - для закрепления хороших кадров, для их сопричастности и что бы они не работали от "колеса".
В деревне если смолчишь- то морально победа будет на их стороне. Это как у Путина.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 11:43
Цитата:
Со стороны, наверное, тоже смешно: - когда и вы что то требуете от Гафурова.
А, я требую , если вы заметили, всегда КОНКРЕТНО и по ДЕЛУ.
Я же вижу ДИСБАЛЛАНС по отношению к некоторым участника форума в части удаления или неудаления некоторых постов на основе не Правил, а субьективных причин.
alex_60:
перенесли. требуете от гр, почему, почему.. смешно же со стороны.
перенесли. требуете от гр, почему, почему.. смешно же со стороны.
Со стороны, наверное, тоже смешно: - когда и вы что то требуете от Гафурова.
А, я требую , если вы заметили, всегда КОНКРЕТНО и по ДЕЛУ.
Я же вижу ДИСБАЛЛАНС по отношению к некоторым участника форума в части удаления или неудаления некоторых постов на основе не Правил, а субьективных причин.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 11:49
Цитата:
Главное: - грань не перейти и за каждым видеть прежде всего ЧЕЛОВЕКА, земляка.(пафосно, противно- но это так)
Жены некоторых моих рабочих так и говорят: "...вы их построже держите, если что можно и по морде, я разрешаю..."
Так что: - у меня политика: "кнута и пряника".
alex_60:
уже уголовщина похоже.
уже уголовщина похоже.
Главное: - грань не перейти и за каждым видеть прежде всего ЧЕЛОВЕКА, земляка.(пафосно, противно- но это так)
Жены некоторых моих рабочих так и говорят: "...вы их построже держите, если что можно и по морде, я разрешаю..."
Так что: - у меня политика: "кнута и пряника".
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 12:00
Воскресный анекдот
Мама, правда, что у каждого ребенка должен быть отец?
— Правда, сынок.
— Тогда почему в нашей семье три ребенка, а папа только один?
Мама, правда, что у каждого ребенка должен быть отец?
— Правда, сынок.
— Тогда почему в нашей семье три ребенка, а папа только один?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 12:05
Цитата:
Герд его ещё звали.
Два года назад умер.
В возрасте 76 лет.
ACROS:
- Герхард Мюллер- 13 номер сборной ФРГ.
- Герхард Мюллер- 13 номер сборной ФРГ.
Герд его ещё звали.
Два года назад умер.
В возрасте 76 лет.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 12:32
Цитата:
Я прошу писать в л/с жалобы на конкретные комментарии с активной ссылкой или на действия модераторов. Так проще общаться.
Иногда пользователи поднимают темы, на которые лучше ответить публично, так как они касаются многих читателей НГ. Потому и отвечаю публично.
alex_60:
остальным пишите - в личку.
остальным пишите - в личку.
Я прошу писать в л/с жалобы на конкретные комментарии с активной ссылкой или на действия модераторов. Так проще общаться.
Иногда пользователи поднимают темы, на которые лучше ответить публично, так как они касаются многих читателей НГ. Потому и отвечаю публично.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 32726
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 12:56
Ух..
Доброе утро!
Вопрос, кто представляет Россию в этом мире?
По мнению пропагандиста войны, "выпивающая шмара"?
Доброе утро!
Вопрос, кто представляет Россию в этом мире?
По мнению пропагандиста войны, "выпивающая шмара"?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 32726
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 15:12
Интересно, но факт..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 16:11
111:
Интересно, но факт..
----Ну нельзя же про унитазы ? Самому не надоело ?
Интересно, но факт..
----Ну нельзя же про унитазы ? Самому не надоело ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 16:13
-------------Предыдущий коммент отношения к главреду НГ отношения не имеет .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 20559
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 16:17
Цитата:
Если не брызнет ядом на соседа - спасть спокойно не может. Явно пора на пенсию
111:
Интересно, но факт..
Интересно, но факт..
Если не брызнет ядом на соседа - спасть спокойно не может. Явно пора на пенсию
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