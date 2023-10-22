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≡ Благоустраивали, благоустраивали, выблагоустроили! Размышления о том, что подразумевают под этим словом чиновники в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47807
Благоустраивали, благоустраивали, выблагоустроили! Размышления о том, что подразумевают под этим словом чиновники в Рудном
Отправлено: 22.10.23 - 12:57
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Осень перевалила за середину. Относительно сухие и теплые дни сменяются первыми заморозками и дождями. Синоптики в скором времени обещают снег. Однако в Рудном всё стабильно. Город буквально вывернут наизнанку.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6391
Re: Благоустраивали, благоустраивали, выблагоустроили!...
Отправлено: 22.10.23 - 12:57
#1
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Некоторые методы благоустройства трудно связать со здравым смыслом. Например ,зачем красить шифер на крыше в восьми квартирках в красный цвет. Зачем вырывать добротные бордюры и ставить такие же обратно. Тротуары заасфальтировали, через месяц там стали укладывать новые трубы. Это всё происходило на моих глазах по улице Горького при акиме Денинге. Сдается мне,нашим чиновникам наплевать на народные деньги, лишь бы освоить бюджет и рапортовать о проделанной работе
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32726
Re: Благоустраивали, благоустраивали, выблагоустроили!...
Отправлено: 22.10.23 - 13:02
#2
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Рудный стал интересней..
Вот раньше что то не замечал такого..
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
390
Re: Благоустраивали, благоустраивали, выблагоустроили!...
Отправлено: 22.10.23 - 14:09
#3
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Цитата:
. Например ,зачем красить шифер на крыше...

Там вроде кто-то из родственников краской торговал
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1122
Re: Благоустраивали, благоустраивали, выблагоустроили!...
Отправлено: 22.10.23 - 15:48
#4
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Цитата:
Alehander:
Там вроде кто-то из родственников краской торговал

Точно, и исключительно краской всего трех цветов!
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