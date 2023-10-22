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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 811 из 811«1...809810811
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19250
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 11:25
#12151
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Цитата:
ACROS:
то завожу этого кто то за угол и пару аперкотов и боковой правой БЫСТРО приводят этого человека в чувство: - что я тут ХОЗЯИН и нужно элементарно ВЫПОЛНЯТЬ мои требования.


ну что тут сказать. рабство..
в Казахстане, 21 век.
здесь уже законы должны работать.
здесь уже уголовщина похоже.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 11:27
#12152
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Цитата:
alex_60:
про собак во дворе раньше.

Цитата:
alex_60:
башни прикупили

Цитата:
alex_60:
Астане, Алматы.

Цитата:
alex_60:
субсидии..



Отвечал: - значит тема статьи была такая и про квартиры и про собак и про субсидии.
Мне что теперь: - не отвечать и придерживаться ВАШИХ стандартов ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 11:32
#12153
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Цитата:
alex_60:
надо успокоится.


Я спокоен.
Просто привык: - по левой, правую не подставляю - нырок и ответку.Цитата:
alex_60:
следите за карьерой Дзюбы.


Что то вы путаете: - этот деревенский "увалень" никогда меня не интересовал.
Мой кумир на все времена: - Герхард Мюллер- 13 номер сборной ФРГ.

Цитата:
alex_60:
кто в курсе.


Нет ещё: - но я лично завершил еще в конце сентября.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 11:37
#12154
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Цитата:
alex_60:
рабство..


Нет, в конце финансового года они ВСЕ имеют в зависимости от стажа, КТУ и урожайности - небольшой, пока чисто символический процент от прибыли.
Это я делаю : - для закрепления хороших кадров, для их сопричастности и что бы они не работали от "колеса".
В деревне если смолчишь- то морально победа будет на их стороне. Это как у Путина.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 11:43
#12155
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Цитата:
alex_60:
перенесли. требуете от гр, почему, почему.. смешно же со стороны.


Со стороны, наверное, тоже смешно: - когда и вы что то требуете от Гафурова.
А, я требую , если вы заметили, всегда КОНКРЕТНО и по ДЕЛУ.
Я же вижу ДИСБАЛЛАНС по отношению к некоторым участника форума в части удаления или неудаления некоторых постов на основе не Правил, а субьективных причин.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 11:49
#12156
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Цитата:
alex_60:
уже уголовщина похоже.


Главное: - грань не перейти и за каждым видеть прежде всего ЧЕЛОВЕКА, земляка.(пафосно, противно- но это так)
Жены некоторых моих рабочих так и говорят: "...вы их построже держите, если что можно и по морде, я разрешаю..."
Так что: - у меня политика: "кнута и пряника".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19250
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 12:00
#12157
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Воскресный анекдот
Мама, правда, что у каждого ребенка должен быть отец?
— Правда, сынок.
— Тогда почему в нашей семье три ребенка, а папа только один?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19250
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 12:05
#12158
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Цитата:
ACROS:
- Герхард Мюллер- 13 номер сборной ФРГ.


Герд его ещё звали.
Два года назад умер.
В возрасте 76 лет.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 12:32
#12159
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Цитата:
alex_60:
остальным пишите - в личку.

Я прошу писать в л/с жалобы на конкретные комментарии с активной ссылкой или на действия модераторов. Так проще общаться.
Иногда пользователи поднимают темы, на которые лучше ответить публично, так как они касаются многих читателей НГ. Потому и отвечаю публично.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32726
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 12:56
#12160
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Ух..
Доброе утро!
Вопрос, кто представляет Россию в этом мире?
По мнению пропагандиста войны, "выпивающая шмара"?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32726
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 15:12
#12161
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Интересно, но факт..


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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8843
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 16:11
#12162
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111:
Интересно, но факт..
----Ну нельзя же про унитазы ? Самому не надоело ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8843
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 16:13
#12163
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-------------Предыдущий коммент отношения к главреду НГ отношения не имеет .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20559
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 16:17
#12164
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Цитата:
111:
Интересно, но факт..

Если не брызнет ядом на соседа - спасть спокойно не может. Явно пора на пенсию :lol:
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