Re: Много мяса, мало места - Как прошла вторая осенняя...

Отправлено: - 13:51

То же самое и с мясом, продавалось откровенное мразотное и пахнючее спермой мясо, которое не могут продать перекупы даже у себя в ларьках, там и с Рудного были, и с Костаная много..

Надо запретить продавать наверно ьакое мясо на ярмарке, нет?