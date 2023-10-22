Re: Благоустраивали, благоустраивали, выблагоустроили!...

Отправлено: - 12:57

Некоторые методы благоустройства трудно связать со здравым смыслом. Например ,зачем красить шифер на крыше в восьми квартирках в красный цвет. Зачем вырывать добротные бордюры и ставить такие же обратно. Тротуары заасфальтировали, через месяц там стали укладывать новые трубы. Это всё происходило на моих глазах по улице Горького при акиме Денинге. Сдается мне,нашим чиновникам наплевать на народные деньги, лишь бы освоить бюджет и рапортовать о проделанной работе