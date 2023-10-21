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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:07
#1861
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Сходили в азербайджанское кафе
Турецкий чай

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:08
#1862
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Такой вот хлеб..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:09
#1863
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Такое вот заведение, пить нельзя и пьяных недопускают..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8840
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:10
#1864
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Цитата:
111:
В чем вопрос?

---**07.10.23 - 20:35#1497 Ну и первое, нам попадается пресса, что не видел в Солнечном в аэропорту и в Апельсине==Кто это писал ровно 2 недели назад ? А сегодня что пишешь ? ---***столько лет не видел, и искал НГ по всему городу..***
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:12
#1865
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Ну и шашлык, из свинины.
Между прочим куски значительно уменьшились, если раньше три куска ели, остальное не могли и заворачивали домой, то сейчас я съел целых пять тонких кусков шашлыка..
Ну да, наелся..
Ну лучше бы цену повысили, чем так объёб.., ой, недоговаривать ..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:14
#1866
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Цитата:
Гога:
столько лет не видел, и искал НГ по всему

Да, столько лет не видел в Солнечном в Апельсине и искал потому по городу, конкретно в ЦУМе..
Вопрос в чем?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8840
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:18
#1867
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Цитата:
111:
Вопрос в чем?

----Две недели назад покупал ? Уже не помнишь ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:18
#1868
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Вот такой вот счет..
Столика номер 13.



Сперва применили 10 процентов.
Теперь немного уменьшили порции, ах да, перед этим вывели гарнир и сделали отдельной ценой..
Умно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 13:05
#1869
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Ну что, Доброе утро страна

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 13:06
#1870
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Да, по хмурому виду и не скажешь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 13:13
#1871
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Ну и обзор костанайской прессы..
Это наше 11е сентября...
Про то, как мусульмане начали священную войну против иудеев..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 13:18
#1872
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Конечно же борщ Украинский..
Почему?
Потому что другого не существует..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 13:20
#1873
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Мда уж..
Взял старую газету от 12го октября..
Надо будет взять новую..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4998
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 13:53
#1874
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Цитата:
111:
в азербайджанское кафе

Цитата:
111:
шашлык, из свинины


В мусульманском кафе, тип халяль: - не допускают спиртное и в то же время блюда из свинины - там точно хозяева азербайджанцы-мусульмане ??
Или как у нас: - ПОНТЫ, ПОНТЫ и ещё раз ПОНТЫ: - многие стали как бы набожными ( борода, посещение мечети, праведные слова, а по сути - внутри как был кяфыром и нехорошим человеком, так и им остался) в силу ДАНИ моды и веянию времени.

[Исправлено: Gljuk, 22.10.2023 - 13:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 22.10.23 - 13:57
#1875
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Цитата:
ACROS:
там точно хозяева азербайджанцы-мусульмане ??

Ну встречался с ними, по крайней мере не пьют вообще водку и даже пиво.
А вот свинину подают.
Ну наш народ в основном свинину же ест, шашлык из нее достаточно сочный и вкусный.
В вот шаурму они только говядина курица.
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