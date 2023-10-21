---**07.10.23 - 20:35#1497 Ну и первое, нам попадается пресса, что не видел в Солнечном в аэропорту и в Апельсине==Кто это писал ровно 2 недели назад ? А сегодня что пишешь ? ---***столько лет не видел, и искал НГ по всему городу..***
Ну и шашлык, из свинины. Между прочим куски значительно уменьшились, если раньше три куска ели, остальное не могли и заворачивали домой, то сейчас я съел целых пять тонких кусков шашлыка.. Ну да, наелся.. Ну лучше бы цену повысили, чем так объёб.., ой, недоговаривать ..
В мусульманском кафе, тип халяль: - не допускают спиртное и в то же время блюда из свинины - там точно хозяева азербайджанцы-мусульмане ?? Или как у нас: - ПОНТЫ, ПОНТЫ и ещё раз ПОНТЫ: - многие стали как бы набожными ( борода, посещение мечети, праведные слова, а по сути - внутри как был кяфыром и нехорошим человеком, так и им остался) в силу ДАНИ моды и веянию времени.
ACROS: там точно хозяева азербайджанцы-мусульмане ??
Ну встречался с ними, по крайней мере не пьют вообще водку и даже пиво. А вот свинину подают. Ну наш народ в основном свинину же ест, шашлык из нее достаточно сочный и вкусный. В вот шаурму они только говядина курица.
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