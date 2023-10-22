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≡ Много мяса, мало места - Как прошла вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47807
Много мяса, мало места - Как прошла вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 22.10.23 - 13:49
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"Люди ждут свежего мяса. Будут закупаться на зиму", - анонсировал вторую ярмарку аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании. Сельхозпроизводители прислушались к мнению акима.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Re: Много мяса, мало места - Как прошла вторая осенняя...
Отправлено: 22.10.23 - 13:49
#1
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Рыба 400 вместо магазинной по 600, карась.
Но рыбу на табуретке, выловленную фиг знает когда, все таки брать опасно.
В магазине то есть кому отвечать, тут кто, акимат ответит?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Re: Много мяса, мало места - Как прошла вторая осенняя...
Отправлено: 22.10.23 - 13:51
#2
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То же самое и с мясом, продавалось откровенное мразотное и пахнючее спермой мясо, которое не могут продать перекупы даже у себя в ларьках, там и с Рудного были, и с Костаная много..
Надо запретить продавать наверно ьакое мясо на ярмарке, нет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Re: Много мяса, мало места - Как прошла вторая осенняя...
Отправлено: 22.10.23 - 13:54
#3
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Цитата:
Прилавки были уже все заняты производителями с рынка.


Они на рынке что, производят коров или лошадей?
Они простые торгаши, перекупы, продающие то мясо, которое у них лежит неделями в холодильной камере и которое никто в здравом уме не покупает..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26074
Re: Много мяса, мало места - Как прошла вторая осенняя...
Отправлено: 22.10.23 - 14:19
#4
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Марик, ты что - купил?... :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32725
Много мяса, мало места - Как прошла вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 22.10.23 - 14:21
#5
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Цитата:
drakon:
Марик, ты что - купил?...

Мешок картошки
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