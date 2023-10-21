Отправлено: - 13:53

111:

в азербайджанское кафе

111:

шашлык, из свинины

[Исправлено: Gljuk, 22.10.2023 - 13:56]

Цитата:Цитата:В мусульманском кафе, тип халяль: - не допускают спиртное и в то же время блюда из свинины - там точно хозяева азербайджанцы-мусульмане ??Или как у нас: - ПОНТЫ, ПОНТЫ и ещё раз ПОНТЫ: - многие стали как бы набожными ( борода, посещение мечети, праведные слова, а по сути - внутри как был кяфыром и нехорошим человеком, так и им остался) в силу ДАНИ моды и веянию времени.