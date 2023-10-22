Отправлено: - 11:25

ACROS:

то завожу этого кто то за угол и пару аперкотов и боковой правой БЫСТРО приводят этого человека в чувство: - что я тут ХОЗЯИН и нужно элементарно ВЫПОЛНЯТЬ мои требования.

Цитата:ну что тут сказать. рабство..в Казахстане, 21 век.здесь уже законы должны работать.здесь уже уголовщина похоже.