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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19242
Форумная эклектика
Отправлено: 15.10.23 - 23:06
quote]Kairat stayer:
Завтра когда с утра когда будешь делать мем "как зажужжит, наливаем из пятилитровки," прочитай сначала статью в газете "ОСИ заплатила штраф за насос 690 тысяч тенге" и посмотри видео в статье. Мем должен быть, напоминаю, с Карлсоном, который как известно живёт на крыше.
[Исправлено: alex_60, 16.10.2023 - 16:15]
Завтра когда с утра когда будешь делать мем "как зажужжит, наливаем из пятилитровки," прочитай сначала статью в газете "ОСИ заплатила штраф за насос 690 тысяч тенге" и посмотри видео в статье. Мем должен быть, напоминаю, с Карлсоном, который как известно живёт на крыше.
[Исправлено: alex_60, 16.10.2023 - 16:15]
Форумная эклектика
Отправлено: 16.10.23 - 08:55
Форумная эклектика
Отправлено: 16.10.23 - 09:06
Цитата:
Для начала. пока только трёхлитровая
.
alex_60:
Завтра когда с утра когда будешь делать мем "как зажужжит, наливаем из пятилитровки...
Завтра когда с утра когда будешь делать мем "как зажужжит, наливаем из пятилитровки...
Для начала. пока только трёхлитровая
.
Форумная эклектика
Отправлено: 16.10.23 - 15:11
Форумная эклектика
Отправлено: 16.10.23 - 15:37
Пусть каждому воздастся по словам его, по мыслям его и по делам его!
pic upload
Форумная эклектика
Отправлено: 17.10.23 - 12:07
Всем мира и добра друзья!
Нина: Товарищ Саахов, вчера пропал известный специалист по фольклору, который собирает материалы о местных красотах, обычаях и традициях.
Г.Г.Саахов: Вы пожалуйста не волнуйтесь Нина, второй день, ищем этого Шурика, найдём.
Народ у нас дружелюбный, гостеприимный, материалов достаточно, сказок, легенд, особенно тостов-очень много!
Нина: Товарищ Саахов, вчера пропал известный специалист по фольклору, который собирает материалы о местных красотах, обычаях и традициях.
Г.Г.Саахов: Вы пожалуйста не волнуйтесь Нина, второй день, ищем этого Шурика, найдём.
Народ у нас дружелюбный, гостеприимный, материалов достаточно, сказок, легенд, особенно тостов-очень много!
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.23 - 08:58
maxsaf: Та я даже не смотрю такое, ближайшее время флюгер ещё раз сто крутанется в обе стороны.
Kairat stayer: Он не крутанётся, это на форуме сказочные патриоты виртуозы эквилибристы сотого уровня.
Подробнее здесь:
Kairat stayer: Он не крутанётся, это на форуме сказочные патриоты виртуозы эквилибристы сотого уровня.
Подробнее здесь:
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.23 - 09:01
Цитата:
Kairat stayer:
Он не крутанётся
Он не крутанётся
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.23 - 09:05
Цитата:
Kairat stayer:
виртуозы эквилибристы сотого уровня.
виртуозы эквилибристы сотого уровня.
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.23 - 09:33
Хех, не ожидал зубастый?
Укус зебры, это - мертвому припарка, просто помассировал крокодила .
Укус зебры, это - мертвому припарка, просто помассировал крокодила .
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.23 - 10:02
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.23 - 10:09
Сударь, иностранные слова нужно было применить, типа месье, мистер и.т.д. .
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.23 - 10:14
Форумная эклектика
Отправлено: 22.10.23 - 10:39
Гога: В Средней Азии почти все заводы, фабрики, комбинаты, школы, больницы, театры, музеи, библиотеки построены, разведаны месторождения полезных ископаемых представителями русской, европейской, белой цивилизации.
Kairat stayer: Выше указываете, якобы цивилизованный белый человек всё построил, научил и.т. д. Ранее, то нога белого человека не вступала на наши земли. Далее, да, сам белый человек говорил, во время империи,что мы коллонизаторы и коренные народы-туземцы и.т.д.
Белый человек пишете все построил, научил, некрасиво же, оттенки шовинизма проявляютя, все таки 21 век на земле. Будем бегать и кричать белые, черные и. т. д. Ранее отмечал, что строили все, для себя, советские люди разных национальностей.
Гога: Абсолютно ничего. Просто информация.
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 22.10.2023 - 10:40]
Kairat stayer: Выше указываете, якобы цивилизованный белый человек всё построил, научил и.т. д. Ранее, то нога белого человека не вступала на наши земли. Далее, да, сам белый человек говорил, во время империи,что мы коллонизаторы и коренные народы-туземцы и.т.д.
Белый человек пишете все построил, научил, некрасиво же, оттенки шовинизма проявляютя, все таки 21 век на земле. Будем бегать и кричать белые, черные и. т. д. Ранее отмечал, что строили все, для себя, советские люди разных национальностей.
Гога: Абсолютно ничего. Просто информация.
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 22.10.2023 - 10:40]
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