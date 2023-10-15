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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 62 из 62«1...606162
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Куратор темы: Маркс
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19242
Форумная эклектика
Отправлено: 15.10.23 - 23:06
#916
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quote]Kairat stayer:
Завтра когда с утра когда будешь делать мем "как зажужжит, наливаем из пятилитровки," прочитай сначала статью в газете "ОСИ заплатила штраф за насос 690 тысяч тенге" и посмотри видео в статье. Мем должен быть, напоминаю, с Карлсоном, который как известно живёт на крыше.

[Исправлено: alex_60, 16.10.2023 - 16:15]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4452
Форумная эклектика
Отправлено: 16.10.23 - 08:55
#917
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Цитата:
alex_60:
Мем должен быть, напоминаю, с Карлсоном, который как известно живёт на крыше.


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4452
Форумная эклектика
Отправлено: 16.10.23 - 09:06
#918
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Цитата:
alex_60:
Завтра когда с утра когда будешь делать мем "как зажужжит, наливаем из пятилитровки...


Для начала. пока только трёхлитровая
:lol: .

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4452
Форумная эклектика
Отправлено: 16.10.23 - 15:11
#919
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Друзья полдник!


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4452
Форумная эклектика
Отправлено: 16.10.23 - 15:37
#920
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Пусть каждому воздастся по словам его, по мыслям его и по делам его!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4452
Форумная эклектика
Отправлено: 17.10.23 - 12:07
#921
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Всем мира и добра друзья!

Нина: Товарищ Саахов, вчера пропал известный специалист по фольклору, который собирает материалы о местных красотах, обычаях и традициях.

Г.Г.Саахов: Вы пожалуйста не волнуйтесь Нина, второй день, ищем этого Шурика, найдём.
Народ у нас дружелюбный, гостеприимный, материалов достаточно, сказок, легенд, особенно тостов-очень много!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4452
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.23 - 08:58
#922
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maxsaf: Та я даже не смотрю такое, ближайшее время флюгер ещё раз сто крутанется в обе стороны.

Kairat stayer: Он не крутанётся, это на форуме сказочные патриоты виртуозы эквилибристы сотого уровня.

Подробнее здесь:

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20556
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.23 - 09:01
#923
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Цитата:
Kairat stayer:
Он не крутанётся

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20556
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.23 - 09:05
#924
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Цитата:
Kairat stayer:
виртуозы эквилибристы сотого уровня.


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4452
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.23 - 09:33
#925
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Хех, не ожидал зубастый?

Укус зебры, это - мертвому припарка, просто помассировал крокодила :-P .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4452
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.23 - 10:02
#926
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Kairat stayer: Укус зебры, это - мертвому припарка, просто помассировал крокодила.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4452
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.23 - 10:09
#927
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Сударь, иностранные слова нужно было применить, типа месье, мистер и.т.д. :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4452
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.23 - 10:14
#928
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Цитата:
Kairat stayer:
Сударь, иностранные слова нужно было применить, типа месье, мистер и.т.д. .



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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4452
Форумная эклектика
Отправлено: 22.10.23 - 10:39
#929
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Гога: В Средней Азии почти все заводы, фабрики, комбинаты, школы, больницы, театры, музеи, библиотеки построены, разведаны месторождения полезных ископаемых представителями русской, европейской, белой цивилизации.

Kairat stayer: Выше указываете, якобы цивилизованный белый человек всё построил, научил и.т. д. Ранее, то нога белого человека не вступала на наши земли. Далее, да, сам белый человек говорил, во время империи,что мы коллонизаторы и коренные народы-туземцы и.т.д.

Белый человек пишете все построил, научил, некрасиво же, оттенки шовинизма проявляютя, все таки 21 век на земле. Будем бегать и кричать белые, черные и. т. д. Ранее отмечал, что строили все, для себя, советские люди разных национальностей.

Гога: Абсолютно ничего. Просто информация.

Подробнее здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 22.10.2023 - 10:40]
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