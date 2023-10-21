Отправлено: - 10:58

alex_60:

кто больше любит свою родину

Цитата:Я.А он удрал( перебежчик; репатриант;в поисках лучшей доли; мигрант; беженец; на ПМЖ; - нужное поставить) и морально тоскуя по Родине ОТКУПАЕТСЯ деньгами ( своего рода ИНДУЛЬГЕНЦИЯ за сытую забугорную жизнь) и почему то РЕКЛАМИРУЕТ это , наверное для видимой ОЧИСТКИ совести и перед вами.Я тут говорил: - что добро должно быть НЕВИДИМЫМ, НЕСЛЫШНЫМ и НЕКРИЧАЩИМ - только тогда оно бывает ДОБРОм, а не социальным бизносом.Ну раз вы такой сварливо-мелочный и скандальный, то перед вами отчитаюсь: - в православную церковь района перечислил - 200 000 тенге; в мечеть - 500 000 тенге; на спортинвентарь своего села - 450 000 тенге; поездки школьников на соревнования - 1 000 000 тенге; бесплатно раздал пенсионерам на День пожилых - 5 тонн з/отходов; 500 000 тенге - финансовая помощь общественным обьединениям района.И это только крупные суммы, не считая повседневную и бесплатную помощь в виде предоставления транспорта и с/х техники для нужд жителей села и очистки улиц зимой от снега, что тоже обходиться мне в круглую копейку.