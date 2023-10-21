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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 23:35
#12136
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Цитата:
maxsaf:

maxsaf:Поэтому и странно

12 лет, то есть полный первый цикл, человек прожил: - на 13 год: Первый мушел.24 года прожил, то есть прожил два полных цикла: - на 25 год: Второй мушел.И так далее.И года мушела (например:13; 25; 37; 49;61; 73;85;97;109;121) - считалось что это - опасные и трудные года для человека.Говорят: "мушелге киреде"-13 год и "мушелден шыгады" -14 год.Когда "мушелден шыктын" - казахи устраивают той: - потому что благополучно пережил этот трудный и критичный год и раньше казахи не праздновали года рождения, юбилеи, а праздновали именно года мушеля.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20556
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 01:49
#12137
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Цитата:
ACROS:
казахи устраивают той: - потому что благополучно пережил этот трудный и критичный год

А блогера инфлюенсера цикл сбился)) походу у него этот год - самый тяжёлый :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 01:55
#12138
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Мысли на ночь.
Гости из Германии (электрон)
на акции помощи детям в НГ перечисляют
По 250000 т. Раз в два месяца.
От Владельца сети отелей, сельхозмагната из аула-
Спасите помогите хулиганы зрения лишают.
При этом выставляя напоказ свои новые миксеры.айфоны, квартиры в Жана кала.
Вопрос - кто больше любит свою родину.

[Исправлено: alex_60, 22.10.2023 - 05:02]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20556
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 08:37
#12139
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"Костанайской дом печати приглашает на работу сисадмина" - как давно этот баннер тут висит, кто помнит?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 10:34
#12140
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Цитата:
ACROS:
лучше в морду дам раз на раз.


и ваши трактористы молча это воспринимают?
у вас там что, вы похоже рабовладелец.
и да, вы в какой весовой категории, чтобы понятно было?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 10:58
#12141
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Цитата:
alex_60:
кто больше любит свою родину


Я.
А он удрал( перебежчик; репатриант;в поисках лучшей доли; мигрант; беженец; на ПМЖ; - нужное поставить) и морально тоскуя по Родине ОТКУПАЕТСЯ деньгами ( своего рода ИНДУЛЬГЕНЦИЯ за сытую забугорную жизнь) и почему то РЕКЛАМИРУЕТ это , наверное для видимой ОЧИСТКИ совести и перед вами.

Я тут говорил: - что добро должно быть НЕВИДИМЫМ, НЕСЛЫШНЫМ и НЕКРИЧАЩИМ - только тогда оно бывает ДОБРОм, а не социальным бизносом.

Ну раз вы такой сварливо-мелочный и скандальный, то перед вами отчитаюсь: - в православную церковь района перечислил - 200 000 тенге; в мечеть - 500 000 тенге; на спортинвентарь своего села - 450 000 тенге; поездки школьников на соревнования - 1 000 000 тенге; бесплатно раздал пенсионерам на День пожилых - 5 тонн з/отходов; 500 000 тенге - финансовая помощь общественным обьединениям района.
И это только крупные суммы, не считая повседневную и бесплатную помощь в виде предоставления транспорта и с/х техники для нужд жителей села и очистки улиц зимой от снега, что тоже обходиться мне в круглую копейку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32713
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.10.23 - 11:02
#12142
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Цитата:
ACROS:

Круто, и по делу.
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