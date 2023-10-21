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Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении мажилисменов бороться с закредитованностью казахстанцев
Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении мажилисменов бороться с закредитованностью казахстанцев
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 47805
Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении мажилисменов бороться с закредитованностью казахстанцев
Отправлено: 21.10.23 - 09:43
По мнению Андрея Чеботарёва, закредитованность населения – удобный политический миф. "На этом мифе, очень удобно зарабатывать очки. У нас закредитована большая часть населения. Но важно разделять рассрочки от кредитов".
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Re: Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении...
Отправлено: 21.10.23 - 09:43
Цитата:
А поискал бы хорошо - нашел бы дешевле, без рассрочки.
Но, к примеру, при покупке техники на миллион тенге, зачем мне платить сразу, когда я могу поделить сумму на 24 месяца и не переплатить при этом
А поискал бы хорошо - нашел бы дешевле, без рассрочки.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
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- 4989
Re: Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении...
Отправлено: 21.10.23 - 10:14
Цитата:///положив этот миллион на депозит и выплачивая рассрочку, я за 24 месяца получу 17% без учёта инфляции. Это финансовая грамотность.//
Цитата:
Лукавит, этот Чеботарёв, можно запятую поставить или перед или до: - есть такое понятие "ЦЕЛЕВОЕ назначение кредита": - если на покупку техники, то как положишь на депозит, это прямое нарушение договора кредита и карается штрафом в сумму 25-кратной сумме нецелевого использования кредитных денег.
Так что финансово ВСЕ грамотны.
Цитата:
maxsaf:
без рассрочки.
без рассрочки.
Лукавит, этот Чеботарёв, можно запятую поставить или перед или до: - есть такое понятие "ЦЕЛЕВОЕ назначение кредита": - если на покупку техники, то как положишь на депозит, это прямое нарушение договора кредита и карается штрафом в сумму 25-кратной сумме нецелевого использования кредитных денег.
Так что финансово ВСЕ грамотны.
Re: Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении...
Отправлено: 21.10.23 - 22:07
Цитата:
Вы немного не поняли. Речь идёт не о кредите в 1млн, который положили на депозит.Имеется в виду, что у человека есть этот 1 млн, он приобретает на эту сумму технику, но не выплачивает всю сумму сразу, а оформляет рассрочку. А сам 1 млн размещает на депозит, и с него эту рассрочку выплачивает.
ACROS:
Вы немного не поняли. Речь идёт не о кредите в 1млн, который положили на депозит.Имеется в виду, что у человека есть этот 1 млн, он приобретает на эту сумму технику, но не выплачивает всю сумму сразу, а оформляет рассрочку. А сам 1 млн размещает на депозит, и с него эту рассрочку выплачивает.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 284
Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении мажилисменов бороться с закредитованностью казахстанцев
Отправлено: 22.10.23 - 07:53
Цитата:
чеботарев в этих двух предложениях говорит о рассрочке платежа. о ситуации когда у покупателя есть в наличии миллион собственных денег. и он, вместо того чтобы рассчитаться за приобретаемый товар "здесь и сейчас", приобретает товар в рассрочку. понятно, что поскольку владельцем этого миллиона денег является покупатель, он волен разместить их на соответствующем депозите в банке и ежемесячно "отщипывать" от депозита на оплату рассрочки. в итоге и товар будет куплен и какая-то прибыль от имевшихся денег будет получена.
никакие предложения о махинациях с кредитами в статье не проглядываются
ACROS:
есть такое понятие "ЦЕЛЕВОЕ назначение кредита":
есть такое понятие "ЦЕЛЕВОЕ назначение кредита":
чеботарев в этих двух предложениях говорит о рассрочке платежа. о ситуации когда у покупателя есть в наличии миллион собственных денег. и он, вместо того чтобы рассчитаться за приобретаемый товар "здесь и сейчас", приобретает товар в рассрочку. понятно, что поскольку владельцем этого миллиона денег является покупатель, он волен разместить их на соответствующем депозите в банке и ежемесячно "отщипывать" от депозита на оплату рассрочки. в итоге и товар будет куплен и какая-то прибыль от имевшихся денег будет получена.
никакие предложения о махинациях с кредитами в статье не проглядываются
Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении мажилисменов бороться с закредитованностью казахстанцев
Отправлено: 22.10.23 - 08:29
Неужели никто не видит, что в любой рассрочке уже сидит переплата в виде процентов за эту рассрочку? Даже если вам говорят, что это не так...
Re: Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении...
Отправлено: 22.10.23 - 10:03
Цитата:
То же самое и со скидками
maxsaf:
То же самое и со скидками
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4989
Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении мажилисменов бороться с закредитованностью казахстанцев
Отправлено: 22.10.23 - 10:41
Цитата:
Цитата:
Может быть и так оно и есть: - но, это уже уже другая группа людей- финансовые бизнесмены так сказать- имея свободные деньги с ВЫГОДОЙ для себя влаживают их в финансовую сделку.
Очевидно Кошанов при выступлении не ИХ имел ввиду, а тех кто занимает у банка и МФО - до зарплаты, на свадьбу, на авто, на квартиру, на смартфон, на путёвку и другие бытовые нужды, с усыпляющей легкостью оформления и кажущейся обманчивой лёгкостью возврата, что не всегда бывает так.
[Исправлено: ACROS, 22.10.2023 - 10:43]
КГСПС:
Цитата:
Карачун:
Может быть и так оно и есть: - но, это уже уже другая группа людей- финансовые бизнесмены так сказать- имея свободные деньги с ВЫГОДОЙ для себя влаживают их в финансовую сделку.
Очевидно Кошанов при выступлении не ИХ имел ввиду, а тех кто занимает у банка и МФО - до зарплаты, на свадьбу, на авто, на квартиру, на смартфон, на путёвку и другие бытовые нужды, с усыпляющей легкостью оформления и кажущейся обманчивой лёгкостью возврата, что не всегда бывает так.
[Исправлено: ACROS, 22.10.2023 - 10:43]
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