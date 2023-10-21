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Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47804
Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 14:08
Наблюдаю в течение трёх недель, гиперактивность среди Ютуб-каналов, издаваемых журналистами Казахстана, по поводу боеспособности нашей армии. Хочется, плакать, ведь наши генералы готовы к прошедшей войне. Если на Казахстан нападут Джунгары, у нас вместо лошадей есть 280 штук - БМП-2 , 350 штук танков Т-72, 70 самолётов СУ и МИГ.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3241
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 14:08
Цитата:
Беги, дядь Мить, беги!
И тогда, как приснилось мне во сне, о чем я читателю рассказываю
Беги, дядь Мить, беги!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2585
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 14:12
Смело! даже интересно стало.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4987
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 14:59
Цитата://опыт одной страны,//
Мы наверное не та (ОДНОЙ) страна: - у нас, де юре, бесконечность и бездонность подземных богатств, которые, де факто, нам НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ, а принадлежат СИЛЬНЫМ мира сего ( это можно предположить по закрытым и неопубликованным, суперсекретным СРП)
К одному из них и ездил недавно Токаев, где ещё раз и заручился "крышей" - надо же КОМУ то охранять эти богатства.
Мы наверное не та (ОДНОЙ) страна: - у нас, де юре, бесконечность и бездонность подземных богатств, которые, де факто, нам НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ, а принадлежат СИЛЬНЫМ мира сего ( это можно предположить по закрытым и неопубликованным, суперсекретным СРП)
К одному из них и ездил недавно Токаев, где ещё раз и заручился "крышей" - надо же КОМУ то охранять эти богатства.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 405
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 16:07
Будапештский меморандум почил в Бозе, китайских интересов здесь затронуто не будет.
И не надо забывать, что быть врагом США - опасно, а быть другом - смертельно. Ещё я не написал, что дроны-камикадзе Ланцеты и Герани могут сделать из наших танков - груды металлолома.
И не надо забывать, что быть врагом США - опасно, а быть другом - смертельно. Ещё я не написал, что дроны-камикадзе Ланцеты и Герани могут сделать из наших танков - груды металлолома.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 637
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 17:08
Комментарий удален модератором.
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 17:10
Цитата:
Эх, лет тридцать назад было бы как нельзя кстати. Щас наверное уже чутка поздновато.
Государственным языком общения на территории Кустанайской, Петропавловской и Павлодарской, внеся изменения в Конституцию РК признать русский и казахский языки 50/50.
Эх, лет тридцать назад было бы как нельзя кстати. Щас наверное уже чутка поздновато.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19241
Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 17:15
Комментарий удален модератором.
Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 17:21
Комментарий удален модератором.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 32712
Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 21:03
Странно..
Статья провокация Ильяса..
Нет, чтобы думать о городе, о его проблемах, о его будущем и намтоящим, наши общественники думают о какой то резне между народами?
Статья провокация Ильяса..
Нет, чтобы думать о городе, о его проблемах, о его будущем и намтоящим, наши общественники думают о какой то резне между народами?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 509
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 22:38
констатация фактов правильная, реалистичная, а мысли интересные
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 22.10.23 - 08:36
Цитата:
У тебя эксклюзивное право - думать об этом?
111:
наши общественники думают о какой то резне между народами?
наши общественники думают о какой то резне между народами?
У тебя эксклюзивное право - думать об этом?
-
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