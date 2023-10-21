Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным

Отправлено: - 14:59

Цитата://опыт одной страны,//



Мы наверное не та (ОДНОЙ) страна: - у нас, де юре, бесконечность и бездонность подземных богатств, которые, де факто, нам НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ, а принадлежат СИЛЬНЫМ мира сего ( это можно предположить по закрытым и неопубликованным, суперсекретным СРП)

К одному из них и ездил недавно Токаев, где ещё раз и заручился "крышей" - надо же КОМУ то охранять эти богатства.