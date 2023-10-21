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≡ Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47804
Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 14:08
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Наблюдаю в течение трёх недель, гиперактивность среди Ютуб-каналов, издаваемых журналистами Казахстана, по поводу боеспособности нашей армии. Хочется, плакать, ведь наши генералы готовы к прошедшей войне. Если на Казахстан нападут Джунгары, у нас вместо лошадей есть 280 штук - БМП-2 , 350 штук танков Т-72, 70 самолётов СУ и МИГ.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3241
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 14:08
#1
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Цитата:
И тогда, как приснилось мне во сне, о чем я читателю рассказываю

Беги, дядь Мить, беги!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2585
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 14:12
#2
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Смело! даже интересно стало.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4987
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 14:59
#3
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Цитата://опыт одной страны,//

Мы наверное не та (ОДНОЙ) страна: - у нас, де юре, бесконечность и бездонность подземных богатств, которые, де факто, нам НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ, а принадлежат СИЛЬНЫМ мира сего ( это можно предположить по закрытым и неопубликованным, суперсекретным СРП)
К одному из них и ездил недавно Токаев, где ещё раз и заручился "крышей" - надо же КОМУ то охранять эти богатства.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
405
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 16:07
#4
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Будапештский меморандум почил в Бозе, китайских интересов здесь затронуто не будет.

И не надо забывать, что быть врагом США - опасно, а быть другом - смертельно. Ещё я не написал, что дроны-камикадзе Ланцеты и Герани могут сделать из наших танков - груды металлолома.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
637
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 17:08
#5
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20556
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 17:10
#6
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Цитата:
Государственным языком общения на территории Кустанайской, Петропавловской и Павлодарской, внеся изменения в Конституцию РК признать русский и казахский языки 50/50.

Эх, лет тридцать назад было бы как нельзя кстати. Щас наверное уже чутка поздновато.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19241
Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 17:15
#7
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20556
Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 17:21
#8
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32712
Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 21:03
#9
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Странно..
Статья провокация Ильяса..
Нет, чтобы думать о городе, о его проблемах, о его будущем и намтоящим, наши общественники думают о какой то резне между народами?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
509
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 21.10.23 - 22:38
#10
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констатация фактов правильная, реалистичная, а мысли интересные
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20556
Re: Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным
Отправлено: 22.10.23 - 08:36
#11
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Цитата:
111:
наши общественники думают о какой то резне между народами?

У тебя эксклюзивное право - думать об этом?
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