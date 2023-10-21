Отправлено: - 09:43

Но, к примеру, при покупке техники на миллион тенге, зачем мне платить сразу, когда я могу поделить сумму на 24 месяца и не переплатить при этом

Цитата:А поискал бы хорошо - нашел бы дешевле, без рассрочки.