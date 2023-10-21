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≡ Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении мажилисменов бороться с закредитованностью казахстанцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47804
Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении мажилисменов бороться с закредитованностью казахстанцев
Отправлено: 21.10.23 - 09:43
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По мнению Андрея Чеботарёва, закредитованность населения – удобный политический миф. "На этом мифе, очень удобно зарабатывать очки. У нас закредитована большая часть населения. Но важно разделять рассрочки от кредитов".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20556
Re: Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении...
Отправлено: 21.10.23 - 09:43
#1
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Цитата:
Но, к примеру, при покупке техники на миллион тенге, зачем мне платить сразу, когда я могу поделить сумму на 24 месяца и не переплатить при этом

А поискал бы хорошо - нашел бы дешевле, без рассрочки.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4987
Re: Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении...
Отправлено: 21.10.23 - 10:14
#2
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Цитата:///положив этот миллион на депозит и выплачивая рассрочку, я за 24 месяца получу 17% без учёта инфляции. Это финансовая грамотность.//

Цитата:
maxsaf:
без рассрочки.



Лукавит, этот Чеботарёв, можно запятую поставить или перед или до: - есть такое понятие "ЦЕЛЕВОЕ назначение кредита": - если на покупку техники, то как положишь на депозит, это прямое нарушение договора кредита и карается штрафом в сумму 25-кратной сумме нецелевого использования кредитных денег.
Так что финансово ВСЕ грамотны.
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1838
Re: Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении...
Отправлено: 21.10.23 - 22:07
#3
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Цитата:
ACROS:

Вы немного не поняли. Речь идёт не о кредите в 1млн, который положили на депозит.Имеется в виду, что у человека есть этот 1 млн, он приобретает на эту сумму технику, но не выплачивает всю сумму сразу, а оформляет рассрочку. А сам 1 млн размещает на депозит, и с него эту рассрочку выплачивает.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
284
Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении мажилисменов бороться с закредитованностью казахстанцев
Отправлено: 22.10.23 - 07:53
#4
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Цитата:
ACROS:
есть такое понятие "ЦЕЛЕВОЕ назначение кредита":

чеботарев в этих двух предложениях говорит о рассрочке платежа. о ситуации когда у покупателя есть в наличии миллион собственных денег. и он, вместо того чтобы рассчитаться за приобретаемый товар "здесь и сейчас", приобретает товар в рассрочку. понятно, что поскольку владельцем этого миллиона денег является покупатель, он волен разместить их на соответствующем депозите в банке и ежемесячно "отщипывать" от депозита на оплату рассрочки. в итоге и товар будет куплен и какая-то прибыль от имевшихся денег будет получена.
никакие предложения о махинациях с кредитами в статье не проглядываются
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20556
Популизм, лицемерие и глупость: эксперты о предложении мажилисменов бороться с закредитованностью казахстанцев
Отправлено: 22.10.23 - 08:29
#5
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Неужели никто не видит, что в любой рассрочке уже сидит переплата в виде процентов за эту рассрочку? Даже если вам говорят, что это не так...
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