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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:58
Цитата:
имелось ввиду другое.
кто у нас жалуется?
111,Акрос, абайка95.
спасите помогите.
и вы с ними в прямом эфире вступаете в дискуссию.
отвечаете. остальным пишите - в личку.
почему не удаляете их такие посты?
потом и писать не будут.
я не прав?
Тимур Гафуров:
alex_60: я не буду унижаться до обращения к Гафурову в личку, Очень сожалею, что для вас общение со мной - это унижение.
alex_60: я не буду унижаться до обращения к Гафурову в личку, Очень сожалею, что для вас общение со мной - это унижение.
имелось ввиду другое.
кто у нас жалуется?
111,Акрос, абайка95.
спасите помогите.
и вы с ними в прямом эфире вступаете в дискуссию.
отвечаете. остальным пишите - в личку.
почему не удаляете их такие посты?
потом и писать не будут.
я не прав?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 21:00
может за сорок удалений в день
ник забанивать пора.
ник забанивать пора.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 21:03
анекдот на ночь
– А я эконом-классом никогда не летаю
– Молодец, летаешь первым или бизнес классом?
– Нет, в плацкартном.
– А я эконом-классом никогда не летаю
– Молодец, летаешь первым или бизнес классом?
– Нет, в плацкартном.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 21:04
из мира котов
– Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит.
– А ты ее кормила? – Нет.
– Значит, готовит что-то.
– Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит.
– А ты ее кормила? – Нет.
– Значит, готовит что-то.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 21:05
для Гоги
82-летний старик приходит к доктору:
– Я на следующей неделе опять женюсь, доктор! –
О, это неплохо! И сколько лет невесте?
– 18. – Я должен вас предупредить, что чрезмерная активность в постели может иметь смертельный исход!
– Пусть умирает, еще раз женюсь!
82-летний старик приходит к доктору:
– Я на следующей неделе опять женюсь, доктор! –
О, это неплохо! И сколько лет невесте?
– 18. – Я должен вас предупредить, что чрезмерная активность в постели может иметь смертельный исход!
– Пусть умирает, еще раз женюсь!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 21:56
Цитата:
В челябе не проверяли?
alex_60: посканировал, работника психологии нет ни в Кустанае ,ни в Талапкере. Тургай не могу сканировать. казахский язык похоже для него что японский.
В челябе не проверяли?
(Полноправные пользователи)
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- Краснодар
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- 06.07.18
- Сообщений:
- 8840
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 22:01
Цитата:
----Абсолютно ничего . Просто информация .
Kairat stayer:
Что конкретно хотели сказать?
Что конкретно хотели сказать?
----Абсолютно ничего . Просто информация .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3196
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 22:14
Чего то приболел сегодня не заходил. А тут столько агрессии, причём большей частью от людей из за бугра. Развитие отношений или чего вспомнили? Запоздалые какие обиды?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 22:31
Цитата:
Появился тот, кого Нургельды удалял за нацизм, полностью ник..
Потом тот черточку, дефис, ниже сделал, и уже новый ник..
saba:
. А тут столько агрессии, причём большей частью от людей из
. А тут столько агрессии, причём большей частью от людей из
Появился тот, кого Нургельды удалял за нацизм, полностью ник..
Потом тот черточку, дефис, ниже сделал, и уже новый ник..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 22:33
А вот я, с какими то нацистами работал, аж с 1998го..
Но блин..
Не думал, не гадал..
Но блин..
Не думал, не гадал..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 22:40
Земля круглая.
Поцелуешь в щечку пять раз разных людей, перецелуешься со всем миром.
А если нет, то значит знаешь всю костанайскую область, особенно приезжих с Кордона...
Поцелуешь в щечку пять раз разных людей, перецелуешься со всем миром.
А если нет, то значит знаешь всю костанайскую область, особенно приезжих с Кордона...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4987
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 22:59
Цитата:
Цитата:
Что то не теме пургу несёте: - никогда не был жалобщиком - лучше в морду дам раз на раз.
Между жалобой и отстаиванием своего высказывания - наверное есть разница; вот вы, заметил, постоянно НОЕТЕ и ЖАЛУЕТЕСЬ.
alex_60:
кто у нас жалуется?
кто у нас жалуется?
Цитата:
alex_60:
Акрос
Акрос
Что то не теме пургу несёте: - никогда не был жалобщиком - лучше в морду дам раз на раз.
Между жалобой и отстаиванием своего высказывания - наверное есть разница; вот вы, заметил, постоянно НОЕТЕ и ЖАЛУЕТЕСЬ.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 23:07
Цитата:
Надеюсь, ничего серьезного, щас опять какая-то новая версия ковида ходит. Поправляйтесь, и заходите почаще, тут в основном народ адекватный, можно себе собеседника найти.
saba:
Чего то приболел сегодня не заходил. А тут столько агрессии, причём большей частью от людей из за бугра.
Чего то приболел сегодня не заходил. А тут столько агрессии, причём большей частью от людей из за бугра.
Надеюсь, ничего серьезного, щас опять какая-то новая версия ковида ходит. Поправляйтесь, и заходите почаще, тут в основном народ адекватный, можно себе собеседника найти.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 23:17
Цитата:
ACROS: Почему СТРАННЫЕ цифры: - 12-летний цикл - он у многих народов есть.По логике должно быть либо 12, 24, 36... Либо 13, 26, 39... Поэтому и странно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 23:20
Про модерацию либо хорошо либо никак. Я промолчу.
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