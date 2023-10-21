Отправлено: - 20:58

Тимур Гафуров:

alex_60: я не буду унижаться до обращения к Гафурову в личку, Очень сожалею, что для вас общение со мной - это унижение.

Цитата:имелось ввиду другое.кто у нас жалуется?111,Акрос, абайка95.спасите помогите.и вы с ними в прямом эфире вступаете в дискуссию.отвечаете. остальным пишите - в личку.почему не удаляете их такие посты?потом и писать не будут.я не прав?