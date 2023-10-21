Отправлено: - 13:02

Сюда не часто забредает высокое начальство, и слава богу! Меньше никому не нужной возни, чинопочитания, больше простого человеческого тепла

Цитата:Ну опять на два фронта..Постоянные призывы бегать вокруг акимата, а не самому где нибудь на дорожке на свежем воздухе, а тут вот так..Хотим больше плюсиков получить от тех и этих?