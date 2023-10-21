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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47804
Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 13:02
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Зал в «Мирасе» относительно небольшой и практически всегда хорошо заполняется. Но мне трудно припомнить ажиотаж, что случился здесь 14 октября. А все потому, что в этот день выступал ансамбль русской, казачьей и славянской песни «Казачья воля».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32712
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 13:02
#1
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Цитата:
Сюда не часто забредает высокое начальство, и слава богу! Меньше никому не нужной возни, чинопочитания, больше простого человеческого тепла

Ну опять на два фронта..
Постоянные призывы бегать вокруг акимата, а не самому где нибудь на дорожке на свежем воздухе, а тут вот так..
Хотим больше плюсиков получить от тех и этих?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32712
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 13:05
#2
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Цитата:
сосланным в Новосибирскую область

Ну и толстый намек на то, что они неблагонадежные..
А чего вы тогда ждали?
Ну постарайтесь, покажите для начала, что это не так, личными делами для них..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4987
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 13:51
#3
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Цитата:
111:
опять на два фронта.


Как и у наших руководителей государства: - называется МНОГОВЕКТОРНАЯ политика.
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
415
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 14:30
#4
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А я вот хорошо помню, как в свое время один президент, любитель званий похожих на колбасы, громогласно заявлял по ТВ, что нет таких людей как казаки. Ну а раз их нет, то какие еще могут быть ансамбли с такими названиями?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1872
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 21:30
#5
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Вообще-то статья про концерт творческого коллектива. А вас эвон куда заносит. Прошу не отвлекаться от темы все-таки.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20551
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 21:38
#6
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Цитата:
Как сообщали афиши, коллектив отмечал 8-летний юбилей. Немного странная цифра


Путеводитель по странным цифрам:


:lol:
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
405
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 23:03
#7
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Maxsaf БарМицва у евреев, или вы думали, что всё произошло из степи)))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4987
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 23:08
#8
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Цитата:
maxsaf:
по странным цифрам:


Почему СТРАННЫЕ цифры: - 12-летний цикл - он у многих народов есть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20551
Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 23:15
#9
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Перенес во флуд, от греха подальше...

[Исправлено: maxsaf, 21.10.2023 - 23:16]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4987
Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 23:28
#10
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Цитата:
maxsaf:
Поэтому и странно


12 лет, то есть полный первый цикл, человек прожил: - на 13 год: Первый мушел.
24 года прожил, то есть прожил два полных цикла: - на 25 год: Второй мушел.
И так далее.
И года мушела (например:13; 25; 37; 49;61; 73;85;97;109;121) - считалось что это - опасные и трудные года для человека.
Говорят: "мушелге киреде"-13 год и "мушелден шыгады" -14 год.
Когда "мушелден шыктын" - казахи устраивают той: - потому что благополучно пережил этот трудный и критичный год и раньше казахи не праздновали года рождения, юбилеи, а праздновали именно года мушеля.

[Исправлено: ACROS, 21.10.2023 - 23:28]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4987
Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 23:30
#11
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Цитата:
maxsaf:
Перенес во флуд, от греха подальше...


".........": - сказала монашка, одевая презерватив на свечу.
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