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Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47804
Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 13:02
Зал в «Мирасе» относительно небольшой и практически всегда хорошо заполняется. Но мне трудно припомнить ажиотаж, что случился здесь 14 октября. А все потому, что в этот день выступал ансамбль русской, казачьей и славянской песни «Казачья воля».
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 32712
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 13:02
Цитата:
Ну опять на два фронта..
Постоянные призывы бегать вокруг акимата, а не самому где нибудь на дорожке на свежем воздухе, а тут вот так..
Хотим больше плюсиков получить от тех и этих?
Сюда не часто забредает высокое начальство, и слава богу! Меньше никому не нужной возни, чинопочитания, больше простого человеческого тепла
Ну опять на два фронта..
Постоянные призывы бегать вокруг акимата, а не самому где нибудь на дорожке на свежем воздухе, а тут вот так..
Хотим больше плюсиков получить от тех и этих?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 32712
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 13:05
Цитата:
Ну и толстый намек на то, что они неблагонадежные..
А чего вы тогда ждали?
Ну постарайтесь, покажите для начала, что это не так, личными делами для них..
сосланным в Новосибирскую область
Ну и толстый намек на то, что они неблагонадежные..
А чего вы тогда ждали?
Ну постарайтесь, покажите для начала, что это не так, личными делами для них..
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 13:51
Цитата:
Как и у наших руководителей государства: - называется МНОГОВЕКТОРНАЯ политика.
111:
опять на два фронта.
опять на два фронта.
Как и у наших руководителей государства: - называется МНОГОВЕКТОРНАЯ политика.
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 415
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 14:30
А я вот хорошо помню, как в свое время один президент, любитель званий похожих на колбасы, громогласно заявлял по ТВ, что нет таких людей как казаки. Ну а раз их нет, то какие еще могут быть ансамбли с такими названиями?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1872
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 21:30
Вообще-то статья про концерт творческого коллектива. А вас эвон куда заносит. Прошу не отвлекаться от темы все-таки.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 21:38
Цитата:
Путеводитель по странным цифрам:
Как сообщали афиши, коллектив отмечал 8-летний юбилей. Немного странная цифра
Путеводитель по странным цифрам:
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 405
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 23:03
Maxsaf БарМицва у евреев, или вы думали, что всё произошло из степи)))
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 23:08
Цитата:
Почему СТРАННЫЕ цифры: - 12-летний цикл - он у многих народов есть.
maxsaf:
по странным цифрам:
по странным цифрам:
Почему СТРАННЫЕ цифры: - 12-летний цикл - он у многих народов есть.
Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 23:15
Перенес во флуд, от греха подальше...
[Исправлено: maxsaf, 21.10.2023 - 23:16]
[Исправлено: maxsaf, 21.10.2023 - 23:16]
Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 23:28
Цитата:
12 лет, то есть полный первый цикл, человек прожил: - на 13 год: Первый мушел.
24 года прожил, то есть прожил два полных цикла: - на 25 год: Второй мушел.
И так далее.
И года мушела (например:13; 25; 37; 49;61; 73;85;97;109;121) - считалось что это - опасные и трудные года для человека.
Говорят: "мушелге киреде"-13 год и "мушелден шыгады" -14 год.
Когда "мушелден шыктын" - казахи устраивают той: - потому что благополучно пережил этот трудный и критичный год и раньше казахи не праздновали года рождения, юбилеи, а праздновали именно года мушеля.
[Исправлено: ACROS, 21.10.2023 - 23:28]
maxsaf:
Поэтому и странно
Поэтому и странно
12 лет, то есть полный первый цикл, человек прожил: - на 13 год: Первый мушел.
24 года прожил, то есть прожил два полных цикла: - на 25 год: Второй мушел.
И так далее.
И года мушела (например:13; 25; 37; 49;61; 73;85;97;109;121) - считалось что это - опасные и трудные года для человека.
Говорят: "мушелге киреде"-13 год и "мушелден шыгады" -14 год.
Когда "мушелден шыктын" - казахи устраивают той: - потому что благополучно пережил этот трудный и критичный год и раньше казахи не праздновали года рождения, юбилеи, а праздновали именно года мушеля.
[Исправлено: ACROS, 21.10.2023 - 23:28]
Аркадий ДЕНИСОВ: Такие вот контрасты
Отправлено: 21.10.23 - 23:30
Цитата:
".........": - сказала монашка, одевая презерватив на свечу.
maxsaf:
Перенес во флуд, от греха подальше...
Перенес во флуд, от греха подальше...
".........": - сказала монашка, одевая презерватив на свечу.
-
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