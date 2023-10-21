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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19240
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:58
#12121
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Цитата:
Тимур Гафуров:
alex_60: я не буду унижаться до обращения к Гафурову в личку, Очень сожалею, что для вас общение со мной - это унижение.


имелось ввиду другое.
кто у нас жалуется?
111,Акрос, абайка95.
спасите помогите.
и вы с ними в прямом эфире вступаете в дискуссию.
отвечаете. остальным пишите - в личку.
почему не удаляете их такие посты?
потом и писать не будут.
я не прав?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19240
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 21:00
#12122
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может за сорок удалений в день
ник забанивать пора.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19240
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 21:03
#12123
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анекдот на ночь
– А я эконом-классом никогда не летаю
– Молодец, летаешь первым или бизнес классом?
– Нет, в плацкартном.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19240
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 21:04
#12124
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из мира котов

– Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит.
– А ты ее кормила? – Нет.
– Значит, готовит что-то.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19240
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 21:05
#12125
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для Гоги
82-летний старик приходит к доктору:
– Я на следующей неделе опять женюсь, доктор! –
О, это неплохо! И сколько лет невесте?
– 18. – Я должен вас предупредить, что чрезмерная активность в постели может иметь смертельный исход!
– Пусть умирает, еще раз женюсь!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20551
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 21:56
#12126
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Цитата:
alex_60: посканировал, работника психологии нет ни в Кустанае ,ни в Талапкере. Тургай не могу сканировать. казахский язык похоже для него что японский.

В челябе не проверяли? 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8840
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 22:01
#12127
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Цитата:
Kairat stayer:
Что конкретно хотели сказать?

----Абсолютно ничего . Просто информация .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3196
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 22:14
#12128
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Чего то приболел сегодня не заходил. А тут столько агрессии, причём большей частью от людей из за бугра. Развитие отношений или чего вспомнили? Запоздалые какие обиды?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32712
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 22:31
#12129
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Цитата:
saba:
. А тут столько агрессии, причём большей частью от людей из

Появился тот, кого Нургельды удалял за нацизм, полностью ник..
Потом тот черточку, дефис, ниже сделал, и уже новый ник..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32712
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 22:33
#12130
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А вот я, с какими то нацистами работал, аж с 1998го..
Но блин..
Не думал, не гадал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32712
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 22:40
#12131
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Земля круглая.
Поцелуешь в щечку пять раз разных людей, перецелуешься со всем миром.
А если нет, то значит знаешь всю костанайскую область, особенно приезжих с Кордона...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4987
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 22:59
#12132
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Цитата:
alex_60:
кто у нас жалуется?

Цитата:
alex_60:
Акрос


Что то не теме пургу несёте: - никогда не был жалобщиком - лучше в морду дам раз на раз.
Между жалобой и отстаиванием своего высказывания - наверное есть разница; вот вы, заметил, постоянно НОЕТЕ и ЖАЛУЕТЕСЬ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20551
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 23:07
#12133
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Цитата:
saba:
Чего то приболел сегодня не заходил. А тут столько агрессии, причём большей частью от людей из за бугра.

Надеюсь, ничего серьезного, щас опять какая-то новая версия ковида ходит. Поправляйтесь, и заходите почаще, тут в основном народ адекватный, можно себе собеседника найти.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20551
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 23:17
#12134
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Цитата:
ACROS: Почему СТРАННЫЕ цифры: - 12-летний цикл - он у многих народов есть.
По логике должно быть либо 12, 24, 36... Либо 13, 26, 39... Поэтому и странно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20551
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 23:20
#12135
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Про модерацию либо хорошо либо никак. Я промолчу.
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Страница 809 из 810«1...807808809810»
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