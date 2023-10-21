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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:07
#1861
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Сходили в азербайджанское кафе
Турецкий чай

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:08
#1862
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Такой вот хлеб..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:09
#1863
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Такое вот заведение, пить нельзя и пьяных недопускают..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8839
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:10
#1864
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Цитата:
111:
В чем вопрос?

---**07.10.23 - 20:35#1497 Ну и первое, нам попадается пресса, что не видел в Солнечном в аэропорту и в Апельсине==Кто это писал ровно 2 недели назад ? А сегодня что пишешь ? ---***столько лет не видел, и искал НГ по всему городу..***
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:12
#1865
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Ну и шашлык, из свинины.
Между прочим куски значительно уменьшились, если раньше три куска ели, остальное не могли и заворачивали домой, то сейчас я съел целых пять тонких кусков шашлыка..
Ну да, наелся..
Ну лучше бы цену повысили, чем так объёб.., ой, недоговаривать ..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:14
#1866
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Цитата:
Гога:
столько лет не видел, и искал НГ по всему

Да, столько лет не видел в Солнечном в Апельсине и искал потому по городу, конкретно в ЦУМе..
Вопрос в чем?
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