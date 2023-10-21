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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 21:16
#1846
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Социальная

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 21:18
#1847
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Ну и ярмарочная за 85..



На ярмарке лучше выходит?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 21:29
#1848
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Сегодня для своей взял такую штучку..
Ниче так..
Помню раньше ей брал..
По молодости..
Ох, какие были ощущения...

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20547
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 21:29
#1849
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Цитата:
111:
Сегодня для своей взял такую штучку.. Ниче так.. Помню раньше ей брал.. По молодости.. Ох, какие были ощущения...

Не реклама, само собой :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 21:31
#1850
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Цитата:
maxsaf:
Не реклама, само собой

Картошки?
По 86?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 21:36
#1851
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Сегодня посетили и Март в том числе..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 21:37
#1852
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Народу на рарковке кишит, хотя перешли в зимний период, теперь платно..
Идем.

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 21:38
#1853
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Такой вот наш магазин

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 21:38
#1854
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Смал, смайл или смол?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 21:39
#1855
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Еще что то..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20547
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 21:39
#1856
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Цитата:
111: Смал, смайл или смол?

Смол - кишкентай ;-)

[Исправлено: maxsaf, 21.10.2023 - 21:40]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 21:43
#1857
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Засунула подальше, а это сапошки или как их там, Тоуни за 70 тысяч тенге..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8839
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 21:57
#1858
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Цитата:
111:
столько лет не видел, и искал НГ по всему городу..

----**Всякая всячина обо всем и обо всех - 2Отправлено: 07.10.23 - 20:35#1497 Ну и первое, нам попадается пресса, что не видел в Солнечном в аэропорту и в Апельсине*** ------Ну если не помнит , что писал 2 недели назад ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32708
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 21:59
#1859
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Цитата:
Гога:
Ну и первое, нам попадается пресса, что не видел в Солнечном в аэропорту и в Апельсине*** --

Да, не видел в Апельсине, до сегодняшнего дня..
В чем вопрос?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8839
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 21.10.23 - 22:04
#1860
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Цитата:
maxsaf:
Не реклама, само собой

---Само собой , не реклама . Как и здесь
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