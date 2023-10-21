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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19230
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:16
#12106
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Цитата:
drakon:
Хороших песен, можно и 60.


Разорвано небо, натянуты нервы
Пусть смелое сердце поднимется первым
Страх больше неведом, и все это знают
Мы — сильные люди, своих не бросаем
Родина-мать зовётНе подведи еёЗа тебя встану, Россия-мама
Родина-мать зовётНе подведи еёЗа тебя встану, Россия-мама
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19230
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:16
#12107
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это Григорий Лепс - Родина-мать
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19230
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:20
#12108
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Цитата:
111:

пока ты мою фамилию не начал искажать в комментариях,
не знаю кто тебе дал эту информацию ,я тебя воспринимал адекватно,
теперь извини.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19230
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:22
#12109
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Казахстан, ты — Родина моя!Здесь люди все как одна семья.Казахстан, ты могуч и высок,Пусть струится твой водный исток!Казахстан, ты красив и богат,Твоим достижениям каждый здесь рад!Казахстан — ты Родина-мать,Мы будем беречь тебя и защищать!Казахстан, как красива твоя природаИ в горах ископаемых очень много,По реке-Иртышу плывут корабли,И нефть добывают с зари до зари.В твоём поднебесье Орёл парит,И с солнца лучом душа говорит.С народами всеми мы мирно живёмИ песни о жизни и счастье поём.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4451
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:22
#12110
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Цитата:
Гога:
Казахи в Узбекистане — жители Узбекистана казахского происхождения. Казахи являются коренным народом в Узбекистане и третьим по численности среди всех этносов страны. До начала массовой репатриации в Казахстан в Узбекистане проживала самая крупная в СНГ казахская община, и вторая в мире (после казахской общины в КНР). На начало 2021 года в Узбекистане проживает 821,2 тысячи человек или 2,4 %.---


Ваш пост за номером 12035. Что конкретно хотели сказать?

Братский нам народ, в 1989 году там проживало около 808 200 казахов, в 2021 году 821 200 количество почти не изменилось, хотя должно быть больше. При этом, всего населения в Узбекистане в 1989 году было 19 млн. 810 тыс. В 2021 году уже 34 млн. 980 тыс.

Для сравнения русских в Узбекистане в 1989 году проживало 1 млн. 653 тыс. В 2021 году осталось 720 300. Более 60 процентов уехали.

В Казахстане русских в 1989 году было 6 млн. 277 тыс. а в 2023 году 3 млн. 611 тыс. Уехали более 50 процентов.

Вы хоть вникайте, какая тенденция и динамика наблюдается в миграционных процессах. Пост написали, скорее всего,
где-то скопировали, никакой информативности.

Белый человек пишете все построил, научил, некрасиво же, оттенки шовинизма проявляютя, все таки 21 век на земле. Будем бегат и кричать белые, черные и. т. д. Ранее отмечал, что строили все, для себя, советские люди разных национальностей.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32686
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:23
#12111
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32686
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:26
#12112
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Это я почти 25 лет, не знал как у вас фамилия, да и зачем оно мне надо было?
Ну хотя документы всегда были, печати какие то.
Но я не любитель их чтения..
Спасибо Гоге..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32686
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:28
#12113
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Цитата:
alex_60:
пока ты мою фамилию не начал искажать

Ты еще до того разласил данные где я жил и с кем, в Наримановке, то то..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4982
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:29
#12114
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Цитата:
alex_60:
первый первый человек в мире был казах.


Раз вы так считаете и вам ЭТО нравиться, то так и считайте: - "...тихо сам с собою и далее по знакомому вам тексту....".

Пусть будет так - первый казах-: - от этого ЧТО то измениться или изменилось ??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32686
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:31
#12115
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Короче дружба закончена, как я перестал быть оптовиком..
Замечательно!
Теперь можно клеветой заниматься в НГ..
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4451
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:36
#12116
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Цитата:
Kairat stayer:
Братский нам народ...


Мы живем со своими соседями и братьями в мире и согласии. Недавно был на мероприятии Қыз ұзату, товарищ из Костаная, породнился с узбеками, дочь туда замуж выдал.

У вас украинцы то братья, то один народ, то непримеримые враги, то денафицируете их, еще здесь на форуме нас критикуете и учите. Может вам лучше разобраться в своих проблемах, внешних и внутренних. Тем более, в прошлом гтду В. Путин режиссеру Сокурову говорил, не будите лихо, между субьектами около 2000 нерешенных территориальных споров.
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