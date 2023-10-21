Отправлено: - 20:22

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Казахи в Узбекистане — жители Узбекистана казахского происхождения. Казахи являются коренным народом в Узбекистане и третьим по численности среди всех этносов страны. До начала массовой репатриации в Казахстан в Узбекистане проживала самая крупная в СНГ казахская община, и вторая в мире (после казахской общины в КНР). На начало 2021 года в Узбекистане проживает 821,2 тысячи человек или 2,4 %.---

Цитата:Ваш пост за номером 12035. Что конкретно хотели сказать?Братский нам народ, в 1989 году там проживало около 808 200 казахов, в 2021 году 821 200 количество почти не изменилось, хотя должно быть больше. При этом, всего населения в Узбекистане в 1989 году было 19 млн. 810 тыс. В 2021 году уже 34 млн. 980 тыс.Для сравнения русских в Узбекистане в 1989 году проживало 1 млн. 653 тыс. В 2021 году осталось 720 300. Более 60 процентов уехали.В Казахстане русских в 1989 году было 6 млн. 277 тыс. а в 2023 году 3 млн. 611 тыс. Уехали более 50 процентов.Вы хоть вникайте, какая тенденция и динамика наблюдается в миграционных процессах. Пост написали, скорее всего,где-то скопировали, никакой информативности.Белый человек пишете все построил, научил, некрасиво же, оттенки шовинизма проявляютя, все таки 21 век на земле. Будем бегат и кричать белые, черные и. т. д. Ранее отмечал, что строили все, для себя, советские люди разных национальностей.