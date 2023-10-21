Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:16
Цитата:
Разорвано небо, натянуты нервы
Пусть смелое сердце поднимется первым
Страх больше неведом, и все это знают
Мы — сильные люди, своих не бросаем
Родина-мать зовётНе подведи еёЗа тебя встану, Россия-мама
Родина-мать зовётНе подведи еёЗа тебя встану, Россия-мама
drakon:
Хороших песен, можно и 60.
Хороших песен, можно и 60.
Разорвано небо, натянуты нервы
Пусть смелое сердце поднимется первым
Страх больше неведом, и все это знают
Мы — сильные люди, своих не бросаем
Родина-мать зовётНе подведи еёЗа тебя встану, Россия-мама
Родина-мать зовётНе подведи еёЗа тебя встану, Россия-мама
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:16
это Григорий Лепс - Родина-мать
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:20
Цитата:
пока ты мою фамилию не начал искажать в комментариях,
не знаю кто тебе дал эту информацию ,я тебя воспринимал адекватно,
теперь извини.
111:
пока ты мою фамилию не начал искажать в комментариях,
не знаю кто тебе дал эту информацию ,я тебя воспринимал адекватно,
теперь извини.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:22
Казахстан, ты — Родина моя!Здесь люди все как одна семья.Казахстан, ты могуч и высок,Пусть струится твой водный исток!Казахстан, ты красив и богат,Твоим достижениям каждый здесь рад!Казахстан — ты Родина-мать,Мы будем беречь тебя и защищать!Казахстан, как красива твоя природаИ в горах ископаемых очень много,По реке-Иртышу плывут корабли,И нефть добывают с зари до зари.В твоём поднебесье Орёл парит,И с солнца лучом душа говорит.С народами всеми мы мирно живёмИ песни о жизни и счастье поём.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:22
Цитата:
Ваш пост за номером 12035. Что конкретно хотели сказать?
Братский нам народ, в 1989 году там проживало около 808 200 казахов, в 2021 году 821 200 количество почти не изменилось, хотя должно быть больше. При этом, всего населения в Узбекистане в 1989 году было 19 млн. 810 тыс. В 2021 году уже 34 млн. 980 тыс.
Для сравнения русских в Узбекистане в 1989 году проживало 1 млн. 653 тыс. В 2021 году осталось 720 300. Более 60 процентов уехали.
В Казахстане русских в 1989 году было 6 млн. 277 тыс. а в 2023 году 3 млн. 611 тыс. Уехали более 50 процентов.
Вы хоть вникайте, какая тенденция и динамика наблюдается в миграционных процессах. Пост написали, скорее всего,
где-то скопировали, никакой информативности.
Белый человек пишете все построил, научил, некрасиво же, оттенки шовинизма проявляютя, все таки 21 век на земле. Будем бегат и кричать белые, черные и. т. д. Ранее отмечал, что строили все, для себя, советские люди разных национальностей.
Гога:
Казахи в Узбекистане — жители Узбекистана казахского происхождения. Казахи являются коренным народом в Узбекистане и третьим по численности среди всех этносов страны. До начала массовой репатриации в Казахстан в Узбекистане проживала самая крупная в СНГ казахская община, и вторая в мире (после казахской общины в КНР). На начало 2021 года в Узбекистане проживает 821,2 тысячи человек или 2,4 %.---
Казахи в Узбекистане — жители Узбекистана казахского происхождения. Казахи являются коренным народом в Узбекистане и третьим по численности среди всех этносов страны. До начала массовой репатриации в Казахстан в Узбекистане проживала самая крупная в СНГ казахская община, и вторая в мире (после казахской общины в КНР). На начало 2021 года в Узбекистане проживает 821,2 тысячи человек или 2,4 %.---
Ваш пост за номером 12035. Что конкретно хотели сказать?
Братский нам народ, в 1989 году там проживало около 808 200 казахов, в 2021 году 821 200 количество почти не изменилось, хотя должно быть больше. При этом, всего населения в Узбекистане в 1989 году было 19 млн. 810 тыс. В 2021 году уже 34 млн. 980 тыс.
Для сравнения русских в Узбекистане в 1989 году проживало 1 млн. 653 тыс. В 2021 году осталось 720 300. Более 60 процентов уехали.
В Казахстане русских в 1989 году было 6 млн. 277 тыс. а в 2023 году 3 млн. 611 тыс. Уехали более 50 процентов.
Вы хоть вникайте, какая тенденция и динамика наблюдается в миграционных процессах. Пост написали, скорее всего,
где-то скопировали, никакой информативности.
Белый человек пишете все построил, научил, некрасиво же, оттенки шовинизма проявляютя, все таки 21 век на земле. Будем бегат и кричать белые, черные и. т. д. Ранее отмечал, что строили все, для себя, советские люди разных национальностей.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:23
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:26
Это я почти 25 лет, не знал как у вас фамилия, да и зачем оно мне надо было?
Ну хотя документы всегда были, печати какие то.
Но я не любитель их чтения..
Спасибо Гоге..
Ну хотя документы всегда были, печати какие то.
Но я не любитель их чтения..
Спасибо Гоге..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:28
Цитата:
Ты еще до того разласил данные где я жил и с кем, в Наримановке, то то..
alex_60:
пока ты мою фамилию не начал искажать
пока ты мою фамилию не начал искажать
Ты еще до того разласил данные где я жил и с кем, в Наримановке, то то..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4982
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:29
Цитата:
Раз вы так считаете и вам ЭТО нравиться, то так и считайте: - "...тихо сам с собою и далее по знакомому вам тексту....".
Пусть будет так - первый казах-: - от этого ЧТО то измениться или изменилось ??
alex_60:
первый первый человек в мире был казах.
первый первый человек в мире был казах.
Раз вы так считаете и вам ЭТО нравиться, то так и считайте: - "...тихо сам с собою и далее по знакомому вам тексту....".
Пусть будет так - первый казах-: - от этого ЧТО то измениться или изменилось ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:31
Короче дружба закончена, как я перестал быть оптовиком..
Замечательно!
Теперь можно клеветой заниматься в НГ..
Замечательно!
Теперь можно клеветой заниматься в НГ..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 20:36
Цитата:
Мы живем со своими соседями и братьями в мире и согласии. Недавно был на мероприятии Қыз ұзату, товарищ из Костаная, породнился с узбеками, дочь туда замуж выдал.
У вас украинцы то братья, то один народ, то непримеримые враги, то денафицируете их, еще здесь на форуме нас критикуете и учите. Может вам лучше разобраться в своих проблемах, внешних и внутренних. Тем более, в прошлом гтду В. Путин режиссеру Сокурову говорил, не будите лихо, между субьектами около 2000 нерешенных территориальных споров.
Kairat stayer:
Братский нам народ...
Братский нам народ...
Мы живем со своими соседями и братьями в мире и согласии. Недавно был на мероприятии Қыз ұзату, товарищ из Костаная, породнился с узбеками, дочь туда замуж выдал.
У вас украинцы то братья, то один народ, то непримеримые враги, то денафицируете их, еще здесь на форуме нас критикуете и учите. Может вам лучше разобраться в своих проблемах, внешних и внутренних. Тем более, в прошлом гтду В. Путин режиссеру Сокурову говорил, не будите лихо, между субьектами около 2000 нерешенных территориальных споров.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer, alex_60, Тимур Гафуров
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать