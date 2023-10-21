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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32659
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:52
#12061
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Обвинения в воровстве, что ОСИ ворует у народа, тоже прикладем, твою клевету
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:53
#12062
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Цитата:
111:
Ты уверен, что в 90х я воровал что то у него?

Возможно что не у него, а у меня. Я тогда жил бедно ;-)

[Исправлено: maxsaf, 21.10.2023 - 18:56]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:54
#12063
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Цитата:
111:
Обвинения в воровстве, что ОСИ ворует у народа, тоже прикладем, твою клевету

Куда прикладете? К месту, где болит? )
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:56
#12064
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Цитата:
Гога:
Кто создал Казахстан? Иосиф Сталин Но если быть точным, то Казахстан создал не Назарбаев, а Иосиф Сталин.


Так вы определитесь точно, для своей аудитории. В. Путин говорил, что Назарбаев создал. Чтобы не получилось как выше отмечал.

Ваши ура-патриоты говорят, что Ленин неправильно определил границы. Вчера только хвалил товарища Ленина, точнее постоянно, мол он один грамотным был среди большевиков, а остальные выходцы из холуев и холопов, не особо грамотные.

Сталин создал? Ппредпосылки, как раз связаны с Лениным. Так, на заседании Совнаркома в 1920 году, двадцати девяти летний Алихан Ермеков, все на фактах и документах разяснил Ленину, какие земли ранее принадлежали казахам, часть всеравно потом отобрали большевики. Почему берем период СССР, где времена Половецкой степи, Золотой Орды.

Выше указываете, якобы цивилизованный белый человек всё построил, научил и.т. д. Ранее, то нога белого человека на вступали на наши земли. Далее, да, сам белый человек говорил, во время империи,
что мы коллонизаторы и коренные народы-туземцы и.т.д.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32659
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:59
#12065
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Я был, мои родственники, наши друзья, начиная с покойного Бахыта е его казино, были оптовиками у вас как говорится.
Я только перестал с вами работать потому, что коды какие то ушли, а для того чтоб приобретать их, не было уже денег приобретать заново оборудование.
И года два назад я перестал вам как то оптово платить.
И что, дело в этом?
На меня ваша семья из за этого злая?
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