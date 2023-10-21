Отправлено: - 18:56

Гога:

Кто создал Казахстан? Иосиф Сталин Но если быть точным, то Казахстан создал не Назарбаев, а Иосиф Сталин.

Цитата:Так вы определитесь точно, для своей аудитории. В. Путин говорил, что Назарбаев создал. Чтобы не получилось как выше отмечал.Ваши ура-патриоты говорят, что Ленин неправильно определил границы. Вчера только хвалил товарища Ленина, точнее постоянно, мол он один грамотным был среди большевиков, а остальные выходцы из холуев и холопов, не особо грамотные.Сталин создал? Ппредпосылки, как раз связаны с Лениным. Так, на заседании Совнаркома в 1920 году, двадцати девяти летний Алихан Ермеков, все на фактах и документах разяснил Ленину, какие земли ранее принадлежали казахам, часть всеравно потом отобрали большевики. Почему берем период СССР, где времена Половецкой степи, Золотой Орды.Выше указываете, якобы цивилизованный белый человек всё построил, научил и.т. д. Ранее, то нога белого человека на вступали на наши земли. Далее, да, сам белый человек говорил, во время империи,что мы коллонизаторы и коренные народы-туземцы и.т.д.