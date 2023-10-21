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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:40
Цитата:
вам нравится называть его эти именем?
у него же номерная цифровая. ник.
а так, Песик, Котик.... оскобляете же...
[Исправлено: alex_60, 21.10.2023 - 17:42]
maxsaf:
Марик на каком языке
Марик на каком языке
вам нравится называть его эти именем?
у него же номерная цифровая. ник.
а так, Песик, Котик.... оскобляете же...
[Исправлено: alex_60, 21.10.2023 - 17:42]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 20527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:41
Цитата:
Не удивлюсь, если окажется, что зовут его Игорь Васильевич. И служит он в радах чего-то там, соседнего государства
alex_60: сегодня ,завтра выходной. у служивых. в понедельник любитель грузинского пива на шесть А4 выдаст.
Не удивлюсь, если окажется, что зовут его Игорь Васильевич. И служит он в радах чего-то там, соседнего государства
A
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:42
Цитата:
Я и не тороплюсь: - если, заметили: - я написал слово - ПОЧТИ.
alex_60:
не надо торопиться
не надо торопиться
Я и не тороплюсь: - если, заметили: - я написал слово - ПОЧТИ.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:45
Цитата:
сложно. он еще про Kiev. упоминал.
какая там погода
как то.
а то что Ресторана Старый Город в Кустанае нет не в курсе.
[Исправлено: alex_60, 21.10.2023 - 17:51]
maxsaf:
И служит он в радах чего-то там, соседнего государства
И служит он в радах чего-то там, соседнего государства
сложно. он еще про Kiev. упоминал.
какая там погода
как то.
а то что Ресторана Старый Город в Кустанае нет не в курсе.
[Исправлено: alex_60, 21.10.2023 - 17:51]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:47
Цитата:
было ,да , соглашусь.
ACROS:
я написал слово - ПОЧТИ.
я написал слово - ПОЧТИ.
было ,да , соглашусь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:49
Цитата:
просто ужас какой то.
Гога:
---было дело , 33% были замужними
---было дело , 33% были замужними
просто ужас какой то.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:52
Цитата:
---Нет , правда жизни - жил тогда один .
alex_60:
просто ужас какой то.
просто ужас какой то.
---Нет , правда жизни - жил тогда один .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:02
и только 25% женщин изменяют партнеру.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:08
Таноми., совет. Сбросьте в деревню песен 30 штук.сегодня, завтра.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:11
Чтобы потом не унижаться.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:21
Цитата:
А можете унитаз пофоктать, или люстру. С моментами.
И вот. И так.
и вот так.
И по другому.
И с другой стороны.
alex_60:
Таноми., совет. Сбросьте в деревню песен 30 штук.сегодня, завтра.
Таноми., совет. Сбросьте в деревню песен 30 штук.сегодня, завтра.
А можете унитаз пофоктать, или люстру. С моментами.
И вот. И так.
и вот так.
И по другому.
И с другой стороны.
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 4449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:37
Цитата:
Вот вы историю и переписываете, как вам удобно. Последний случай был по Чеченской Республике в октябре 2023 года. Так, в школьных учебниках, если не ошибаюсь за 9-10 классы не правильно отразили репрессию и вклад чеченского народа в период второй мировой войны. Соответственно парламент и народ Чеченской Республики высказал свои недовольства, изьяли все учебники из школ. Впоследствии, сказали, что перепишут. Один из авторов учебника В.Мединский, идиолог.
[Исправлено: Kairat stayer, 21.10.2023 - 18:37]
[Исправлено: Kairat stayer, 21.10.2023 - 18:58]
Гога:
Кто создал Казахстан?Иосиф СталинНо если быть точным, то Казахстан создал не Назарбаев, а Иосиф Сталин.
Кто создал Казахстан?Иосиф СталинНо если быть точным, то Казахстан создал не Назарбаев, а Иосиф Сталин.
Вот вы историю и переписываете, как вам удобно. Последний случай был по Чеченской Республике в октябре 2023 года. Так, в школьных учебниках, если не ошибаюсь за 9-10 классы не правильно отразили репрессию и вклад чеченского народа в период второй мировой войны. Соответственно парламент и народ Чеченской Республики высказал свои недовольства, изьяли все учебники из школ. Впоследствии, сказали, что перепишут. Один из авторов учебника В.Мединский, идиолог.
[Исправлено: Kairat stayer, 21.10.2023 - 18:37]
[Исправлено: Kairat stayer, 21.10.2023 - 18:58]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:46
Цитата:
Слушай, твой сын Андрей знает меня с 1995го, ты этим пользуешься, он побывал во всех моих хатах и тут в том числе.
Может мне поговорить с ним, почему он на меня такой злой или как?
Ты тогда и с Наримановки выдал, где твой сын был у нас еще в 90х..
Давай я встречусь с ним, тем более его офис рядом со мной и поговорю по мужски, зачем он тебе все сливает и насчет каких то там отрубей и тд..
А ты распространяешься.
Ты уверен, что в 90х я воровал что то у него?
[Исправлено: 111, 21.10.2023 - 18:48]
alex_60:
ворованные отруби и коррупция это навсегда. теперь это в этом оси.
ворованные отруби и коррупция это навсегда. теперь это в этом оси.
Слушай, твой сын Андрей знает меня с 1995го, ты этим пользуешься, он побывал во всех моих хатах и тут в том числе.
Может мне поговорить с ним, почему он на меня такой злой или как?
Ты тогда и с Наримановки выдал, где твой сын был у нас еще в 90х..
Давай я встречусь с ним, тем более его офис рядом со мной и поговорю по мужски, зачем он тебе все сливает и насчет каких то там отрубей и тд..
А ты распространяешься.
Ты уверен, что в 90х я воровал что то у него?
[Исправлено: 111, 21.10.2023 - 18:48]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:49
Если я что то украл у него, давай, отвечу.
Сходу туда сразу с тем, которого ты обвиняешь так же в воровстве.
Тем более у них тоже есть много общих знакомых..
Ну давай как то определимся уже .
Сходу туда сразу с тем, которого ты обвиняешь так же в воровстве.
Тем более у них тоже есть много общих знакомых..
Ну давай как то определимся уже .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:51
Мог бы и сейчас позвонить ему, но думаю это ведь не телефонный разговор..
Надо встретиться
Как, не против?
Надо встретиться
Как, не против?
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