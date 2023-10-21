Отправлено: - 18:46

alex_60:

ворованные отруби и коррупция это навсегда. теперь это в этом оси.

[Исправлено: 111, 21.10.2023 - 18:48]

Цитата:Слушай, твой сын Андрей знает меня с 1995го, ты этим пользуешься, он побывал во всех моих хатах и тут в том числе.Может мне поговорить с ним, почему он на меня такой злой или как?Ты тогда и с Наримановки выдал, где твой сын был у нас еще в 90х..Давай я встречусь с ним, тем более его офис рядом со мной и поговорю по мужски, зачем он тебе все сливает и насчет каких то там отрубей и тд..А ты распространяешься.Ты уверен, что в 90х я воровал что то у него?