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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19222
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:40
#12046
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Цитата:
maxsaf:
Марик на каком языке


вам нравится называть его эти именем?
у него же номерная цифровая. ник.
а так, Песик, Котик.... оскобляете же...

[Исправлено: alex_60, 21.10.2023 - 17:42]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:41
#12047
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Цитата:
alex_60: сегодня ,завтра выходной. у служивых. в понедельник любитель грузинского пива на шесть А4 выдаст.

Не удивлюсь, если окажется, что зовут его Игорь Васильевич. И служит он в радах чего-то там, соседнего государства :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4980
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:42
#12048
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Цитата:
alex_60:
не надо торопиться


Я и не тороплюсь: - если, заметили: - я написал слово - ПОЧТИ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19222
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:45
#12049
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Цитата:
maxsaf:
И служит он в радах чего-то там, соседнего государства


сложно. он еще про Kiev. упоминал.
какая там погода
как то.
а то что Ресторана Старый Город в Кустанае нет не в курсе.

[Исправлено: alex_60, 21.10.2023 - 17:51]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19222
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:47
#12050
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Цитата:
ACROS:
я написал слово - ПОЧТИ.


было ,да , соглашусь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19222
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:49
#12051
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Цитата:
Гога:
---было дело , 33% были замужними


просто ужас какой то.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8835
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:52
#12052
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Цитата:
alex_60:
просто ужас какой то.

---Нет , правда жизни - жил тогда один .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8835
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:02
#12053
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и только 25% женщин изменяют партнеру.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19222
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:08
#12054
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Таноми., совет. Сбросьте в деревню песен 30 штук.сегодня, завтра.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19222
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:11
#12055
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Чтобы потом не унижаться.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19222
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:21
#12056
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Цитата:
alex_60:
Таноми., совет. Сбросьте в деревню песен 30 штук.сегодня, завтра.


А можете унитаз пофоктать, или люстру. С моментами.
И вот. И так.
и вот так.
И по другому.
И с другой стороны.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:37
#12057
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Цитата:
Гога:
Кто создал Казахстан?Иосиф СталинНо если быть точным, то Казахстан создал не Назарбаев, а Иосиф Сталин.


Вот вы историю и переписываете, как вам удобно. Последний случай был по Чеченской Республике в октябре 2023 года. Так, в школьных учебниках, если не ошибаюсь за 9-10 классы не правильно отразили репрессию и вклад чеченского народа в период второй мировой войны. Соответственно парламент и народ Чеченской Республики высказал свои недовольства, изьяли все учебники из школ. Впоследствии, сказали, что перепишут. Один из авторов учебника В.Мединский, идиолог.

[Исправлено: Kairat stayer, 21.10.2023 - 18:37]

[Исправлено: Kairat stayer, 21.10.2023 - 18:58]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32659
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:46
#12058
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Цитата:
alex_60:
ворованные отруби и коррупция это навсегда. теперь это в этом оси.

Слушай, твой сын Андрей знает меня с 1995го, ты этим пользуешься, он побывал во всех моих хатах и тут в том числе.
Может мне поговорить с ним, почему он на меня такой злой или как?
Ты тогда и с Наримановки выдал, где твой сын был у нас еще в 90х..
Давай я встречусь с ним, тем более его офис рядом со мной и поговорю по мужски, зачем он тебе все сливает и насчет каких то там отрубей и тд..
А ты распространяешься.
Ты уверен, что в 90х я воровал что то у него?

[Исправлено: 111, 21.10.2023 - 18:48]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32659
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:49
#12059
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Если я что то украл у него, давай, отвечу.
Сходу туда сразу с тем, которого ты обвиняешь так же в воровстве.
Тем более у них тоже есть много общих знакомых..
Ну давай как то определимся уже .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32659
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 18:51
#12060
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Мог бы и сейчас позвонить ему, но думаю это ведь не телефонный разговор..
Надо встретиться
Как, не против?
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