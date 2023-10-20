Отправлено: - 10:49

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суть сводилась к тому, что только родители дочери могут быть уверенны, что это их внуки

Цитата:Вы правда считаете, что в этом нет оскорбления? То есть, пользователь постит картинку с текстом о том, что в конкретной национальности априори принято подозревать женщин в супружеской неверности? Просто потому, что эта национальность определяется по линии матери?А вы пишете то же самое, но по отношению уже ко всем женщинам. То есть национальность не оскорбляете. но всех женщин - да.Ну, значит, у меня плохое чувство юмора.