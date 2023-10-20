НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 597 из 597«1...595596597
Ответить Новый топик
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1867
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.10.23 - 10:49
#5961
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
суть сводилась к тому, что только родители дочери могут быть уверенны, что это их внуки

Вы правда считаете, что в этом нет оскорбления? То есть, пользователь постит картинку с текстом о том, что в конкретной национальности априори принято подозревать женщин в супружеской неверности? Просто потому, что эта национальность определяется по линии матери?
А вы пишете то же самое, но по отношению уже ко всем женщинам. То есть национальность не оскорбляете. но всех женщин - да.
Ну, значит, у меня плохое чувство юмора.
Профайл Посетить вебсайт
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4978
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.10.23 - 13:55
#5962
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос: - у меня только у одного или это у всех: - при нажимании на "НОВОСТИ" постоянно выскакивает реклама каких то игр и прочей дребедни.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2585
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.10.23 - 13:58
#5963
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вопрос: - у меня только у одного или это у всех

Да есть такое. Ну деньги же нужно как то зарабатывать! Они не пахнут. :lol: 8-)
ПС - правда у меня только на работе это окно всплывает, дома у меня реклама отключена.

[Исправлено: Эл-починно, 21.10.2023 - 14:09]
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
618
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.10.23 - 14:24
#5964
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вопрос: - у меня только у одного или это у всех: - при нажимании на "НОВОСТИ" постоянно выскакивает реклама каких то игр и прочей дребедни.


Фулскрин баннер включили несколько дней назад. Сейчас тестируем частоту показа. Что именно вам показывает - игры или что ещё- зависит только от вас. Таргетинг подбирает рекламу из ваших интересов. Возможно, он вас ещё недостаточно изучил.

Цитата:
Эл-починно:
Да есть такое. Ну деньги же нужно как то зарабатывать! Они не пахнут.

Да, деньги надо зарабатывать. Госзаказ не берём, донаты от читателей тоже. Зарабатываем только на рекламе.
Хостинг, техобслуживание, да и вообще зарплаты журналистов и модераторов - все это деньги.

Можете предложить другие варианты дохода? Предлагайте, послушаем.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32654
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.10.23 - 14:29
#5965
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Можете предложить другие варианты дохода? Предлагайте, послушаем.

Так уже я говорил например.
Лайки, плюсики, еще что то, невидимки, можно делать в какой то степени платными.
Поздравления например, поддержку.
Вставление рекламы в коммент.
Количество комментариев допустим, хотя у нас свобода слова, оплачивай ее количество.
Ну как то так..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32654
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.10.23 - 14:37
#5966
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и штрафы..
За пять нарушенных столько то.
За восстановление из режима чтения, столько то.
За то, чтобы открыть новый ник, если бросаешь старый, тоже..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2585
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.10.23 - 14:57
#5967
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Можете предложить другие варианты дохода? Предлагайте, послушаем.

Да нет, я вроде и обозначил необходимость рекламы. Главное что бы всё честно нажитым трудом было. :lol:

Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4978
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.10.23 - 17:10
#5968
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
всё честно нажитым трудом


Понятие "ЧЕСТНО" - становиться относительным, по крайней мере, у нас в Казахстане, после смены власти.
Завтра большая вероятность, что было "честно" при нынешнем режиме власти, окажется под сомнением будущей власти.

Касательно по "НГ", почему бы и не донаты ? Что в этом криминального или стыдного??

Зато тот кто пожертвует небольшую сумму (донаты - это и есть НЕБОЛЬШИЕ суммы) почувствует себя не пресловутым спонсором, а меценатом - неким Саввой Морозовым.
И самое главное_ добро должно быть тихим и безизвестным.
Профайл
Страница 597 из 597«1...595596597
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 2, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS