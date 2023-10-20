Эл-починно: суть сводилась к тому, что только родители дочери могут быть уверенны, что это их внуки
Вы правда считаете, что в этом нет оскорбления? То есть, пользователь постит картинку с текстом о том, что в конкретной национальности априори принято подозревать женщин в супружеской неверности? Просто потому, что эта национальность определяется по линии матери? А вы пишете то же самое, но по отношению уже ко всем женщинам. То есть национальность не оскорбляете. но всех женщин - да. Ну, значит, у меня плохое чувство юмора.
ACROS: Вопрос: - у меня только у одного или это у всех: - при нажимании на "НОВОСТИ" постоянно выскакивает реклама каких то игр и прочей дребедни.
Фулскрин баннер включили несколько дней назад. Сейчас тестируем частоту показа. Что именно вам показывает - игры или что ещё- зависит только от вас. Таргетинг подбирает рекламу из ваших интересов. Возможно, он вас ещё недостаточно изучил.
Цитата:
Эл-починно: Да есть такое. Ну деньги же нужно как то зарабатывать! Они не пахнут.
Да, деньги надо зарабатывать. Госзаказ не берём, донаты от читателей тоже. Зарабатываем только на рекламе. Хостинг, техобслуживание, да и вообще зарплаты журналистов и модераторов - все это деньги.
Можете предложить другие варианты дохода? Предлагайте, послушаем.
Rexyn: Можете предложить другие варианты дохода? Предлагайте, послушаем.
Так уже я говорил например. Лайки, плюсики, еще что то, невидимки, можно делать в какой то степени платными. Поздравления например, поддержку. Вставление рекламы в коммент. Количество комментариев допустим, хотя у нас свобода слова, оплачивай ее количество. Ну как то так..
Понятие "ЧЕСТНО" - становиться относительным, по крайней мере, у нас в Казахстане, после смены власти. Завтра большая вероятность, что было "честно" при нынешнем режиме власти, окажется под сомнением будущей власти.
Касательно по "НГ", почему бы и не донаты ? Что в этом криминального или стыдного??
Зато тот кто пожертвует небольшую сумму (донаты - это и есть НЕБОЛЬШИЕ суммы) почувствует себя не пресловутым спонсором, а меценатом - неким Саввой Морозовым. И самое главное_ добро должно быть тихим и безизвестным.
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