Отправлено: - 16:47

alex_60:

я не знаю, знают ли люди кто во главе оси? и кто в составе оси. может до них довести, что один был осужден, также как и его главный помощник.

Цитата:Скорее всего уже знают. И скорее всего у них там бунт на корабле назревает - уж больно "кок на камбузе" нервный какой-то стал в последнее время, с инспекциями бегает по городу))