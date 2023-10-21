НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 802 из 802«1...800801802
Ответить Новый топик
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 16:47
#12016
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я не знаю, знают ли люди кто во главе оси? и кто в составе оси. может до них довести, что один был осужден, также как и его главный помощник.

Скорее всего уже знают. И скорее всего у них там бунт на корабле назревает - уж больно "кок на камбузе" нервный какой-то стал в последнее время, с инспекциями бегает по городу))
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 16:51
#12017
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Цитата: 111: Помню я этого не хотел, два года назад, только приехал, новый человек и все дела.. Народ, вас до этого таскали по судам?


может в этом вся суть.
привлек Ахметова...и понеслось.
два сапога пора.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 16:52
#12018
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---В смысле про Киркорова ?


ну.нет конечно.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8824
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 16:56
#12019
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну.нет конечно.

----Тогда не понял ?
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 16:58
#12020
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:


все норм.завтра вас понизят.
владелельца хибар и работника органов не понизят.
писать во всякие лички себя унижать. бесполезно.
я лично с вами.

[Исправлено: alex_60, 21.10.2023 - 17:00]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 16:58
#12021
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
может в этом вся суть. привлек Ахметова...и понеслось. два сапога пора.

Скорее всего. Ходят слухи, что кое-кто очень неплохо навалились на первых двух шлагбаумах, поэтому и поставили ещё два, на то же самое место. Там теперь 4: два действующих и два запасных. Сначала ключи продавали от первых двух, когда поняли, что тема прибыльная - решили повторить. Бизнесу за ключи запросили по отдельному прейскуранту. Бизнес их послал - и началась битва :lol:
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 16:59
#12022
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Тогда не понял ?


макса спроси, он понял.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:02
#12023
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
кое-кто очень неплохо навалились


ворованные отруби и коррупция это навсегда.
теперь это в этом оси.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8824
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:07
#12024
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60:
ворованные отруби
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:10
#12025
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электрон.
тема.
Мальчик-итальянец спрашивает у отца:
— Можешь сказать мне, какие женщины самые верные?
Брюнетки, рыжие или блондинки?
— Седые, сыночек мой! Седые
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:11
#12026
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

сколько ты украл?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8824
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:14
#12027
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сколько ты украл?

---Нисколько !
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4978
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:16
#12028
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
с 18-ю миллионами


Нас почти, если верить нашей БЕСПРИСТРАСТНОЙ и абсалютно ОБЬЕКТИВНОЙ статистике, 20 000 000 человек.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:18
#12029
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
абсалютно


абсолютно
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8824
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:19
#12030
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
абсалютно

----Привет ! АбсОлютно , вы часто указываете на неправильное написание слов .
Профайл
Страница 802 из 802«1...800801802
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: ACROS, Гога, alex_60

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS