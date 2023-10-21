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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 16:47
Цитата:
Скорее всего уже знают. И скорее всего у них там бунт на корабле назревает - уж больно "кок на камбузе" нервный какой-то стал в последнее время, с инспекциями бегает по городу))
alex_60:
я не знаю, знают ли люди кто во главе оси? и кто в составе оси. может до них довести, что один был осужден, также как и его главный помощник.
я не знаю, знают ли люди кто во главе оси? и кто в составе оси. может до них довести, что один был осужден, также как и его главный помощник.
Скорее всего уже знают. И скорее всего у них там бунт на корабле назревает - уж больно "кок на камбузе" нервный какой-то стал в последнее время, с инспекциями бегает по городу))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 16:51
Цитата:
может в этом вся суть.
привлек Ахметова...и понеслось.
два сапога пора.
maxsaf:
Цитата: 111: Помню я этого не хотел, два года назад, только приехал, новый человек и все дела.. Народ, вас до этого таскали по судам?
Цитата: 111: Помню я этого не хотел, два года назад, только приехал, новый человек и все дела.. Народ, вас до этого таскали по судам?
может в этом вся суть.
привлек Ахметова...и понеслось.
два сапога пора.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 16:52
Цитата:
ну.нет конечно.
Гога:
---В смысле про Киркорова ?
---В смысле про Киркорова ?
ну.нет конечно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 16:56
Цитата:
----Тогда не понял ?
alex_60:
ну.нет конечно.
ну.нет конечно.
----Тогда не понял ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 16:58
Цитата:
все норм.завтра вас понизят.
владелельца хибар и работника органов не понизят.
писать во всякие лички себя унижать. бесполезно.
я лично с вами.
[Исправлено: alex_60, 21.10.2023 - 17:00]
таноми52:
все норм.завтра вас понизят.
владелельца хибар и работника органов не понизят.
писать во всякие лички себя унижать. бесполезно.
я лично с вами.
[Исправлено: alex_60, 21.10.2023 - 17:00]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 16:58
Цитата:
Скорее всего. Ходят слухи, что кое-кто очень неплохо навалились на первых двух шлагбаумах, поэтому и поставили ещё два, на то же самое место. Там теперь 4: два действующих и два запасных. Сначала ключи продавали от первых двух, когда поняли, что тема прибыльная - решили повторить. Бизнесу за ключи запросили по отдельному прейскуранту. Бизнес их послал - и началась битва
alex_60:
может в этом вся суть. привлек Ахметова...и понеслось. два сапога пора.
может в этом вся суть. привлек Ахметова...и понеслось. два сапога пора.
Скорее всего. Ходят слухи, что кое-кто очень неплохо навалились на первых двух шлагбаумах, поэтому и поставили ещё два, на то же самое место. Там теперь 4: два действующих и два запасных. Сначала ключи продавали от первых двух, когда поняли, что тема прибыльная - решили повторить. Бизнесу за ключи запросили по отдельному прейскуранту. Бизнес их послал - и началась битва
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 16:59
Цитата:
макса спроси, он понял.
Гога:
----Тогда не понял ?
----Тогда не понял ?
макса спроси, он понял.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:02
Цитата:
ворованные отруби и коррупция это навсегда.
теперь это в этом оси.
maxsaf:
кое-кто очень неплохо навалились
кое-кто очень неплохо навалились
ворованные отруби и коррупция это навсегда.
теперь это в этом оси.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:07
alex_60:
ворованные отруби
ворованные отруби
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:10
Электрон.
тема.
Мальчик-итальянец спрашивает у отца:
— Можешь сказать мне, какие женщины самые верные?
Брюнетки, рыжие или блондинки?
— Седые, сыночек мой! Седые
тема.
Мальчик-итальянец спрашивает у отца:
— Можешь сказать мне, какие женщины самые верные?
Брюнетки, рыжие или блондинки?
— Седые, сыночек мой! Седые
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:11
Цитата:
сколько ты украл?
Гога:
сколько ты украл?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:14
Цитата:
---Нисколько !
alex_60:
сколько ты украл?
сколько ты украл?
---Нисколько !
A
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:16
Цитата:
Нас почти, если верить нашей БЕСПРИСТРАСТНОЙ и абсалютно ОБЬЕКТИВНОЙ статистике, 20 000 000 человек.
Эл-починно:
с 18-ю миллионами
с 18-ю миллионами
Нас почти, если верить нашей БЕСПРИСТРАСТНОЙ и абсалютно ОБЬЕКТИВНОЙ статистике, 20 000 000 человек.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:18
Цитата:
абсолютно
ACROS:
абсалютно
абсалютно
абсолютно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.10.23 - 17:19
Цитата:
----Привет ! АбсОлютно , вы часто указываете на неправильное написание слов .
ACROS:
абсалютно
абсалютно
----Привет ! АбсОлютно , вы часто указываете на неправильное написание слов .
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