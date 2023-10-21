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«К нам приезжает много оралманов. И что их ждет?» - о реалиях жизни в аулиекольском поселке рассказали акиму области
«К нам приезжает много оралманов. И что их ждет?» - о реалиях жизни в аулиекольском поселке рассказали акиму области
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