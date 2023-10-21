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≡ «К нам приезжает много оралманов. И что их ждет?» - о реалиях жизни в аулиекольском поселке рассказали акиму области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47803
«К нам приезжает много оралманов. И что их ждет?» - о реалиях жизни в аулиекольском поселке рассказали акиму области
Отправлено: 21.10.23 - 13:00
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Жительница села Первомайское Алла МЕЙРХАНОВА на встрече с главой региона 18 октября говорила о том, что из-за очень плохой дороги здешние люди не могут добраться до больницы, выехать в райцентр для оформления документов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32639
Re: «К нам приезжает много оралманов. И что их ждет?» - о...
Отправлено: 21.10.23 - 13:00
#1
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Цитата:
Они и уезжают быстро.


Не поверите, но они так же быстро выезжают из Рудного..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4976
Re: «К нам приезжает много оралманов. И что их ждет?» - о...
Отправлено: 21.10.23 - 13:47
#2
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Цитата:
111:
быстро выезжают из Рудного.


Почему ?? Условия плохие ??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2585
«К нам приезжает много оралманов. И что их ждет?» - о реалиях жизни в аулиекольском поселке рассказали акиму области
Отправлено: 21.10.23 - 13:52
#3
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Цитата:
ACROS:
Почему ?? Условия плохие ??

Пособия маленькие, работать не хочется. Вот и терзаются в сомнениях. :lol:
ПС - переименования другие переняли. Не при делах остались. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 21.10.2023 - 13:54]
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